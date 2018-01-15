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东南亚股市：收涨，泰国股市收于纪录高位
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#亚洲
January 15, 2018 / 11:08 AM / a day ago

东南亚股市：收涨，泰国股市收于纪录高位

2 分钟阅读

    路透1月15日 - 东南亚股市周一上涨，泰国股市收于纪录高位，追随
亚洲股市整体上涨的势头。之前美国股市延续了强劲的涨势。
    
     MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               上涨0.3%，终于超
过2007年底所创的前次纪录高位591.50点。
    
    美国股市周五收涨，受财报季强劲的数据提振。
    
    泰国股市       最高上涨1.1%至纪录高点，终场收高0.7%，能源和
工业类股涨幅居前。
    
    越南股市      上涨1.3%，至2007年11月以来最高收位，受金融和房
地产股的上涨拉动。
    
    新加坡股市      攀升0.5%，至2015年4月以来最高收盘位，金融股
贡献了绝大多数涨幅。
    
    菲律宾股市      上涨0.5%，受房地产和工业类股拉动。
    
    印尼股市       温和收高，得益于工业和能源股上涨的提振。
    
    上午印尼证交所二楼天花板坍塌，造成10多人受伤，下午印尼证交所
重新开盘。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 455.31     3.00   +0.66  
 +4.70   434.88
    新加坡                            3536.41    15.85   +0.45  
 +3.92  3402.92
    马来西亚                          1825.91     3.24   +0.18  
 +1.62  1796.81
    泰国                              1822.66    12.47   +0.69  
 +3.93  1753.71
    印尼                              6382.20    12.13   +0.19  
 +0.42  6355.65
    菲律宾                            8857.72    43.10   +0.49  
 +3.50  8558.42
    越南                              1063.47    13.36   +1.27  
 +8.05   984.24
    (完) (编译 李春喜; 审校 王洋)

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