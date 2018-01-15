东南亚股市：收涨，泰国股市收于纪录高位

路透1月15日 - 东南亚股市周一上涨，泰国股市收于纪录高位，追随 亚洲股市整体上涨的势头。之前美国股市延续了强劲的涨势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.3%，终于超 过2007年底所创的前次纪录高位591.50点。 美国股市周五收涨，受财报季强劲的数据提振。 泰国股市 最高上涨1.1%至纪录高点，终场收高0.7%，能源和 工业类股涨幅居前。 越南股市 上涨1.3%，至2007年11月以来最高收位，受金融和房 地产股的上涨拉动。 新加坡股市 攀升0.5%，至2015年4月以来最高收盘位，金融股 贡献了绝大多数涨幅。 菲律宾股市 上涨0.5%，受房地产和工业类股拉动。 印尼股市 温和收高，得益于工业和能源股上涨的提振。 上午印尼证交所二楼天花板坍塌，造成10多人受伤，下午印尼证交所 重新开盘。 涨跌 当日 今 年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 455.31 3.00 +0.66 +4.70 434.88 新加坡 3536.41 15.85 +0.45 +3.92 3402.92 马来西亚 1825.91 3.24 +0.18 +1.62 1796.81 泰国 1822.66 12.47 +0.69 +3.93 1753.71 印尼 6382.20 12.13 +0.19 +0.42 6355.65 菲律宾 8857.72 43.10 +0.49 +3.50 8558.42 越南 1063.47 13.36 +1.27 +8.05 984.24 (完) (编译 李春喜; 审校 王洋)