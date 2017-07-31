东南亚股市：多数收跌，唯越南股市触及逾九年高位

路透7月31日 - 大多数东南亚股市周一下跌，本周一系列经济数据发 布前市场氛围转为谨慎，不过越南股市 逆势收高，创下逾九年收盘 高位，受地产和金融股上涨的提振。 印尼预计将公布7月通胀和GDP数据，泰国和菲律宾将公布月度通胀数 据，而马来西亚将公布6月贸易数据。 越南股市收高0.8%，创下2008年2月来最高收位。Vingroup JSC <VIC .HM>、Joint Stock Commercial Bank for Investment以及Development of Vietnam 领涨。 朝鲜在周五晚间再次进行导弹试验，引发紧张局势，风险资产魅力受 到打压。 菲律宾股市 削减部分跌幅，收跌0.7%，连续第四个交易日收在 8,000点上方。该股指本月上涨2.2%，连续第五个月上涨。 泰国股市 收跌0.3%，受金融股下跌拖累。 泰国央行周一公布的指数显示，6月民间消费略微上升，但民间投资 较前月萎缩。 马来西亚股市 下跌0.4%，跌幅为逾三周最大，金融股跌幅居 前。该指数本月下跌0.2%。 新加坡股市 略微收低，但连续第七个月月线上涨。 印尼股市 上涨0.2%，连续第六个月月线上涨。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 401.04 -0.02 +0.00 +14.72 349.57 新加坡 3329.52 -1.23 -0.04 +15.58 2880.76 马来西亚 1760.03 -7.05 -0.40 +7.21 1641.73 泰国 1576.08 -4.98 -0.31 +2.15 1542.94 印尼 5840.94 9.91 +0.17 +10.27 5296.71 菲律宾 8018.05 -53.42 -0.66 +17.21 6840.64 越南 783.55 6.46 +0.83 +17.85 664.87 (完) (编译/审校 王洋/李春喜)