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东南亚股市：多数收跌，唯越南股市触及逾九年高位
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2017年7月31日 / 上午10点47分 / 5 天前

东南亚股市：多数收跌，唯越南股市触及逾九年高位

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月31日 - 大多数东南亚股市周一下跌，本周一系列经济数据发
布前市场氛围转为谨慎，不过越南股市      逆势收高，创下逾九年收盘
高位，受地产和金融股上涨的提振。
    
    印尼预计将公布7月通胀和GDP数据，泰国和菲律宾将公布月度通胀数
据，而马来西亚将公布6月贸易数据。
    
    越南股市收高0.8%，创下2008年2月来最高收位。Vingroup JSC <VIC
.HM>、Joint Stock Commercial
Bank for Investment以及Development of Vietnam          领涨。

    朝鲜在周五晚间再次进行导弹试验，引发紧张局势，风险资产魅力受
到打压。
    
    菲律宾股市      削减部分跌幅，收跌0.7%，连续第四个交易日收在
8,000点上方。该股指本月上涨2.2%，连续第五个月上涨。
    
    泰国股市       收跌0.3%，受金融股下跌拖累。
    
    泰国央行周一公布的指数显示，6月民间消费略微上升，但民间投资
较前月萎缩。
    
    马来西亚股市       下跌0.4%，跌幅为逾三周最大，金融股跌幅居
前。该指数本月下跌0.2%。
    
    新加坡股市      略微收低，但连续第七个月月线上涨。
    
    印尼股市       上涨0.2%，连续第六个月月线上涨。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 401.04    -0.02   +0.00  +14.72   349.57
    新加坡                            3329.52    -1.23   -0.04  +15.58  2880.76
    马来西亚                          1760.03    -7.05   -0.40   +7.21  1641.73
    泰国                              1576.08    -4.98   -0.31   +2.15  1542.94
    印尼                              5840.94     9.91   +0.17  +10.27  5296.71
    菲律宾                            8018.05   -53.42   -0.66  +17.21  6840.64
    越南                               783.55     6.46   +0.83  +17.85   664.87
    (完) (编译/审校 王洋/李春喜)

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