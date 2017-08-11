东南亚股市：收盘普遍下跌，因朝鲜半岛紧张局势吓坏投资者

路透8月11日 - 东南亚股市周五普遍下跌，印尼和新加坡股市均下跌逾1%，因美国与朝鲜持续的僵局令投资者惴惴不安。 两国陷入了新一轮口水仗，美国总统特朗普周四警告朝鲜不要袭击关岛或美国盟友，并称他之前发出的“火与怒”言辞可能还不够强硬。 “如果口水仗升级为军事行动，我们预计将扰乱全球增长，全球贸易和资产价格都将下降，”华侨银行的经济学家Barnabas Gan说。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌1.6%，为12月中旬以来最大单日跌幅；昨晚美股也大幅收低。 新加坡FTSE海峡时报指数 收跌1.3%，创下2016年10月以来最大单日百分点跌幅；该股指本周收跌1.4%。 虽然新加坡第二季GDP大幅上修，而且6月零售销售增长1.9%，但未能提振人气。 金融和消费商品股跌幅居前，星展集团控股 收跌2.2%，Thai Beverage PCL 跌1.6%。 印尼股市 终止三日连涨，收跌1%，单日跌幅创2016年12月以来最大。该股指本周下跌0.2%。 菲律宾股市 连跌第四日，收跌0.5%，周线略微下跌。 越南股市连跌四日，略微收低，本周下跌2.1%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 395.37 -3.82 -0.96 +13.10 349.57 新加坡 3279.72 -43.52 -1.31 +13.85 2880.76 马来西亚 1766.96 -10.81 -0.61 +7.63 1641.73 泰国 1561.31 -10.33 -0.66 +1.19 1542.94 印尼 5766.14 -59.81 -1.03 +8.86 5296.71 菲律宾 7928.43 -37.82 -0.47 +15.90 6840.64 越南 772.08 -1.35 -0.17 +16.12 664.87 (完) (编译 汪红英/李春喜 审校 张明钧/蔡美珍)