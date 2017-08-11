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东南亚股市：收盘普遍下跌，因朝鲜半岛紧张局势吓坏投资者
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2017年8月11日 / 上午10点21分 / 2 天内

东南亚股市：收盘普遍下跌，因朝鲜半岛紧张局势吓坏投资者

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透8月11日 - 东南亚股市周五普遍下跌，印尼和新加坡股市均下跌逾1%，因美国与朝鲜持续的僵局令投资者惴惴不安。
    
    两国陷入了新一轮口水仗，美国总统特朗普周四警告朝鲜不要袭击关岛或美国盟友，并称他之前发出的“火与怒”言辞可能还不够强硬。
    
    “如果口水仗升级为军事行动，我们预计将扰乱全球增长，全球贸易和资产价格都将下降，”华侨银行的经济学家Barnabas Gan说。

    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               下跌1.6%，为12月中旬以来最大单日跌幅；昨晚美股也大幅收低。
    
    新加坡FTSE海峡时报指数      收跌1.3%，创下2016年10月以来最大单日百分点跌幅；该股指本周收跌1.4%。
    
    虽然新加坡第二季GDP大幅上修，而且6月零售销售增长1.9%，但未能提振人气。            
    
    金融和消费商品股跌幅居前，星展集团控股         收跌2.2%，Thai Beverage PCL          跌1.6%。
    
    印尼股市       终止三日连涨，收跌1%，单日跌幅创2016年12月以来最大。该股指本周下跌0.2%。
    
    菲律宾股市      连跌第四日，收跌0.5%，周线略微下跌。
    
    越南股市连跌四日，略微收低，本周下跌2.1%。

    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 395.37    -3.82   -0.96  +13.10   349.57
    新加坡                            3279.72   -43.52   -1.31  +13.85  2880.76
    马来西亚                          1766.96   -10.81   -0.61   +7.63  1641.73
    泰国                              1561.31   -10.33   -0.66   +1.19  1542.94
    印尼                              5766.14   -59.81   -1.03   +8.86  5296.71
    菲律宾                            7928.43   -37.82   -0.47  +15.90  6840.64
    越南                               772.08    -1.35   -0.17  +16.12   664.87
    (完) (编译 汪红英/李春喜 审校 张明钧/蔡美珍)

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