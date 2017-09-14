东南亚股市：菲律宾股市收高1.1%创纪录最高收位，泰国股市录24年高位

路透9月14日 - 菲律宾股市周四涨逾1%至纪录收盘高位，工业及房地产类股领涨。泰国股市则是11日中第十日上涨，录得20余年最高水准。 菲律宾股市 延续涨势至第三日，收高1.1%至8,144.91点，盘中稍早一度上涨1.4%达到创纪录的8,169.64高点。 地产开发商Ayala Land 涨1.2%触及纪录收盘高位，而JG Summit 飙升4.8%收于8月7日以来最高。 “美股也给予支撑，部分投资人寄望(菲律宾)参议院下月将通过税改措施，”Regina Capital Development Corp.的执行董事Luis Gerardo Limlingan表示。 菲律宾众议院5月通过税改法案，以创造收入为一个造价数十亿美元的基础设施项目筹集资金。该项目对于政府的经济方案非常重要。 “股市涨至纪录高点，支撑了投资人对于菲律宾经济和资本市场的信心。菲律宾仍是新兴市场中的宠儿，因为能提供可观的投资回报，”PSE总裁兼执行长Ramon Monzon表示。 泰国股市 上涨1%，收于1994年1月以来最高点。 越南股市 收于2008年1月以来最高，印尼股市略微收涨。 新加坡股市 下跌0.3%，至逾两个月最低收位，地产股凯德集团 和啤酒生产商泰国酿酒 分别下跌1.4%和1.1%，拖累大盘。 马来西亚股市 也收低。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 406.38 0.02 +0.00 +16.25 349.57 新加坡 3220.95 -9.41 -0.29 +11.81 2880.76 马来西亚 1781.37 -4.70 -0.26 +8.51 1641.73 泰国 1659.10 16.16 +0.98 +7.53 1542.94 印尼 5852.00 6.27 +0.11 +10.48 5296.71 菲律宾 8144.91 91.03 +1.13 +19.07 6840.64 越南 806.32 3.54 +0.44 +21.27 664.87 (完) (编译 刘秀红/李春喜; 审校 艾茂林/杜明霞)