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东南亚股市：菲律宾股市收高1.1%创纪录最高收位，泰国股市录24年高位
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2017年9月14日 / 上午10点15分 / 1 个月前

东南亚股市：菲律宾股市收高1.1%创纪录最高收位，泰国股市录24年高位

2 分钟阅读

    路透9月14日 - 菲律宾股市周四涨逾1%至纪录收盘高位，工业及房地产类股领涨。泰国股市则是11日中第十日上涨，录得20余年最高水准。
    
    菲律宾股市      延续涨势至第三日，收高1.1%至8,144.91点，盘中稍早一度上涨1.4%达到创纪录的8,169.64高点。
    
    地产开发商Ayala Land         涨1.2%触及纪录收盘高位，而JG Summit        飙升4.8%收于8月7日以来最高。

    “美股也给予支撑，部分投资人寄望(菲律宾)参议院下月将通过税改措施，”Regina Capital Development Corp.的执行董事Luis Gerardo Limlingan表示。
    
    菲律宾众议院5月通过税改法案，以创造收入为一个造价数十亿美元的基础设施项目筹集资金。该项目对于政府的经济方案非常重要。
    
    “股市涨至纪录高点，支撑了投资人对于菲律宾经济和资本市场的信心。菲律宾仍是新兴市场中的宠儿，因为能提供可观的投资回报，”PSE总裁兼执行长Ramon Monzon表示。
    
    泰国股市       上涨1%，收于1994年1月以来最高点。
    
    越南股市      收于2008年1月以来最高，印尼股市略微收涨。
    
    新加坡股市      下跌0.3%，至逾两个月最低收位，地产股凯德集团         和啤酒生产商泰国酿酒         分别下跌1.4%和1.1%，拖累大盘。
    
    马来西亚股市       也收低。

    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
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    汤森路透东南亚指数                 406.38     0.02   +0.00  +16.25   349.57
    新加坡                            3220.95    -9.41   -0.29  +11.81  2880.76
    马来西亚                          1781.37    -4.70   -0.26   +8.51  1641.73
    泰国                              1659.10    16.16   +0.98   +7.53  1542.94
    印尼                              5852.00     6.27   +0.11  +10.48  5296.71
    菲律宾                            8144.91    91.03   +1.13  +19.07  6840.64
    越南                               806.32     3.54   +0.44  +21.27   664.87
    (完) (编译 刘秀红/李春喜; 审校 艾茂林/杜明霞)

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