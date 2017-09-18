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东南亚股市：大多上涨，泰国股市触及近24年高位
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2017年9月18日 / 上午10点53分 / 1 个月前

东南亚股市：大多上涨，泰国股市触及近24年高位

2 分钟阅读

    路透9月18日 - 东南亚股市周一大多收高，菲律宾股市触及收盘新高，泰国股市创下近24年高位。
    
    菲律宾股市      收涨1.4%，连续第五天走高，受金融股和工业股带动。
    
    地产开发商Ayala Land        和SM Investment        领涨，分别收涨4.7%和4%。
    
    “股市持续上行轨道，本周鬼月将结束，多家央行都将开会，”Regina Capital Development Corp董事总经理Luis Gerardo Limlingan称。
    
    分析师指出，鬼月期间市场动能停滞，部分中国投资者减少市场活动。
    
    “标普500指数和道琼工业指数收在纪录高位，也刺激菲律宾股市升至新高。”
    
    泰国股市       收涨0.6%，至1994年1月以来最高，受能源股和工业股推动。
    
    泰国央行周一称，已针对泰铢的“周期性投机行动”采取措施。泰铢兑美元徘徊在逾28个月高位。            

   泰国央行总裁威拉泰对记者称，央行已解决了许多进行违规交易的金融机构的问题。他没有进行详细阐释。
    
    东南亚其他股市大多上涨，因周末朝鲜(北韩)未有新的挑衅行为让人松了一口气，不过朝鲜政府的核计划将会是周二联合国会议讨论的中心，届时美国总统特朗普将发表讲话。
    
    新加坡海峡时报指数      收高1%，金融股为大盘贡献了逾半数涨幅。数据显示，新加坡8月非石油出口增幅高于预期，为股市提供更多支撑。
    
    印尼股市       从早盘跌势中反弹，终场收高0.2%，因金融股和能源股上涨。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 410.01     2.28   +0.56  +17.29   349.57
    新加坡                            3241.85    32.29   +1.01  +12.53  2880.76
    马来西亚                          1783.66    -2.67   -0.15   +8.65  1641.73
    泰国                              1670.20     9.67   +0.58   +8.25  1542.94
    印尼                              5884.61    12.22   +0.21  +11.10  5296.71
    菲律宾                            8294.14   113.29   +1.38  +21.25  6840.64
    越南                               807.87     2.05   +0.25  +21.51   664.87
    (完) (编译 许娜；审校 王洋)

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