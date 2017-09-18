东南亚股市：大多上涨，泰国股市触及近24年高位

路透9月18日 - 东南亚股市周一大多收高，菲律宾股市触及收盘新高，泰国股市创下近24年高位。 菲律宾股市 收涨1.4%，连续第五天走高，受金融股和工业股带动。 地产开发商Ayala Land 和SM Investment 领涨，分别收涨4.7%和4%。 “股市持续上行轨道，本周鬼月将结束，多家央行都将开会，”Regina Capital Development Corp董事总经理Luis Gerardo Limlingan称。 分析师指出，鬼月期间市场动能停滞，部分中国投资者减少市场活动。 “标普500指数和道琼工业指数收在纪录高位，也刺激菲律宾股市升至新高。” 泰国股市 收涨0.6%，至1994年1月以来最高，受能源股和工业股推动。 泰国央行周一称，已针对泰铢的“周期性投机行动”采取措施。泰铢兑美元徘徊在逾28个月高位。 泰国央行总裁威拉泰对记者称，央行已解决了许多进行违规交易的金融机构的问题。他没有进行详细阐释。 东南亚其他股市大多上涨，因周末朝鲜(北韩)未有新的挑衅行为让人松了一口气，不过朝鲜政府的核计划将会是周二联合国会议讨论的中心，届时美国总统特朗普将发表讲话。 新加坡海峡时报指数 收高1%，金融股为大盘贡献了逾半数涨幅。数据显示，新加坡8月非石油出口增幅高于预期，为股市提供更多支撑。 印尼股市 从早盘跌势中反弹，终场收高0.2%，因金融股和能源股上涨。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 410.01 2.28 +0.56 +17.29 349.57 新加坡 3241.85 32.29 +1.01 +12.53 2880.76 马来西亚 1783.66 -2.67 -0.15 +8.65 1641.73 泰国 1670.20 9.67 +0.58 +8.25 1542.94 印尼 5884.61 12.22 +0.21 +11.10 5296.71 菲律宾 8294.14 113.29 +1.38 +21.25 6840.64 越南 807.87 2.05 +0.25 +21.51 664.87 (完) (编译 许娜；审校 王洋)