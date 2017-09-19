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东南亚股市：多数收低，受获利了结卖盘及FED会前审慎气氛打压
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#亚洲
2017年9月19日 / 上午10点34分 / 1 个月前

东南亚股市：多数收低，受获利了结卖盘及FED会前审慎气氛打压

2 分钟阅读

    路透9月19日 - 东南亚股市周二多数收低，受获利了结卖压及美联储会议前的审慎气氛打压，菲律宾股市      创逾四个月单日最大跌幅。
    
    亚洲市场整体信心疲软，市场人士等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束的两天会议，释出升息步伐的线索。
    
    “交易员退居观望，等待本周的美联储货币政策决议。在缺乏重大刺激的情况下，我们很有可能见到一些获利卖盘，”NRA Capital研究主任Liu Jinshu称。

    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数                下跌0.2%。
    
    菲律宾股市      跌1.6%，为5月10日以来最大单日百分比跌幅，受
金融股和工业股拖累。
    
    新加坡海峡时报指数      跌0.5%，受华侨银行          和大华银
行          下跌拖累。
    
    泰国股市       涨0.1%，其中泰国机场涨3%至纪录高位，油气精炼
商PTT Pcl         升1%。
    
    印尼股市       涨0.2%，受益于能源股和金融股走高，印尼流动性
最佳的45只股票指数         升0.3%。
    
                                                  涨跌    当日  
今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 408.88    -1.16   -0.28  
+16.97   349.57
    新加坡                            3225.95   -15.90   -0.49  
+11.98  2880.76
    马来西亚                          1776.66    -7.00   -0.39  
 +8.22  1641.73
    泰国                              1672.59     2.39   +0.14  
 +8.40  1542.94
    印尼                              5901.33    16.72   +0.28  
+11.41  5296.71
    菲律宾                            8162.70  -131.44   -1.58  
+19.33  6840.64
    越南                               805.93    -1.94   -0.24  
+21.22   664.87
    (完) (编译 蔡美珍/许娜；审校 王洋)

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