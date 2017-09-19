东南亚股市：多数收低，受获利了结卖盘及FED会前审慎气氛打压

路透9月19日 - 东南亚股市周二多数收低，受获利了结卖压及美联储会议前的审慎气氛打压，菲律宾股市 创逾四个月单日最大跌幅。 亚洲市场整体信心疲软，市场人士等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束的两天会议，释出升息步伐的线索。 “交易员退居观望，等待本周的美联储货币政策决议。在缺乏重大刺激的情况下，我们很有可能见到一些获利卖盘，”NRA Capital研究主任Liu Jinshu称。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.2%。 菲律宾股市 跌1.6%，为5月10日以来最大单日百分比跌幅，受 金融股和工业股拖累。 新加坡海峡时报指数 跌0.5%，受华侨银行 和大华银 行 下跌拖累。 泰国股市 涨0.1%，其中泰国机场涨3%至纪录高位，油气精炼 商PTT Pcl 升1%。 印尼股市 涨0.2%，受益于能源股和金融股走高，印尼流动性 最佳的45只股票指数 升0.3%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 408.88 -1.16 -0.28 +16.97 349.57 新加坡 3225.95 -15.90 -0.49 +11.98 2880.76 马来西亚 1776.66 -7.00 -0.39 +8.22 1641.73 泰国 1672.59 2.39 +0.14 +8.40 1542.94 印尼 5901.33 16.72 +0.28 +11.41 5296.71 菲律宾 8162.70 -131.44 -1.58 +19.33 6840.64 越南 805.93 -1.94 -0.24 +21.22 664.87 (完) (编译 蔡美珍/许娜；审校 王洋)