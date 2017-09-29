东南亚股市：印尼股市在金融股带动下收高1%，泰国股市小涨

路透9月29日 - 印尼股市周五上涨逾1%，因该国央行准备暂停降息的迹象提振金融股；与此同时，泰国股市小涨，因出口录得两位数增幅让投资者感到欣喜。 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周五表示，过去两个月两次降息已经“足够”，暗示其可能暂停意外放松政策的举措。 印尼股市 收盘涨幅略高于1%，受益于印尼人民银行 和Bank Central Asia 上涨带动。该股指月线小幅收高0.6%。 泰国股市 收高0.4%，因数据显示出口增长约16%，从而提振该国经常帐盈余。 必需消费品股和金融股领涨，便利店运营商CP All Pcl 触及纪录收盘高位。 泰国股市9月录得3.5%涨幅，为去年7月以来表现最佳的一个月。 菲律宾股市 小涨，因电信股和公用事业股上扬。该股指月线收高2.7%。 新加坡海峡时报指数 跌0.2%，周线收平盘，金融股带来压力。 马来西亚股市 收在两个月低位，为连续第九个交易日收低，创七年多来最长连跌纪录。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 405.29 2.26 +0.56 +15.94 349.57 新加坡 3219.91 -7.23 -0.22 +11.77 2880.76 马来西亚 1755.58 -2.48 -0.14 +6.93 1641.73 泰国 1673.16 6.80 +0.41 +8.44 1542.94 印尼 5900.85 59.81 +1.02 +11.41 5296.71 菲律宾 8171.43 15.39 +0.19 +19.45 6840.64 越南 804.42 -0.40 -0.05 +20.99 664.87 (完) (编译 许娜；审校 王洋)