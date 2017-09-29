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东南亚股市：印尼股市在金融股带动下收高1%，泰国股市小涨
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#亚洲
2017年9月29日 / 上午11点24分 / 19 天前

东南亚股市：印尼股市在金融股带动下收高1%，泰国股市小涨

2 分钟阅读

    路透9月29日 - 印尼股市周五上涨逾1%，因该国央行准备暂停降息的迹象提振金融股；与此同时，泰国股市小涨，因出口录得两位数增幅让投资者感到欣喜。
    
    印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周五表示，过去两个月两次降息已经“足够”，暗示其可能暂停意外放松政策的举措。            
    
    印尼股市       收盘涨幅略高于1%，受益于印尼人民银行          和Bank Central Asia          上涨带动。该股指月线小幅收高0.6%。
    
    泰国股市       收高0.4%，因数据显示出口增长约16%，从而提振该国经常帐盈余。
    
     必需消费品股和金融股领涨，便利店运营商CP All Pcl           触及纪录收盘高位。
    
    泰国股市9月录得3.5%涨幅，为去年7月以来表现最佳的一个月。
    
    菲律宾股市      小涨，因电信股和公用事业股上扬。该股指月线收高2.7%。
    
    新加坡海峡时报指数      跌0.2%，周线收平盘，金融股带来压力。
    
    马来西亚股市       收在两个月低位，为连续第九个交易日收低，创七年多来最长连跌纪录。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
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    汤森路透东南亚指数                 405.29     2.26   +0.56  +15.94   349.57
    新加坡                            3219.91    -7.23   -0.22  +11.77  2880.76
    马来西亚                          1755.58    -2.48   -0.14   +6.93  1641.73
    泰国                              1673.16     6.80   +0.41   +8.44  1542.94
    印尼                              5900.85    59.81   +1.02  +11.41  5296.71
    菲律宾                            8171.43    15.39   +0.19  +19.45  6840.64
    越南                               804.42    -0.40   -0.05  +20.99   664.87
    (完) (编译 许娜；审校 王洋)

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