东南亚股市：多数受中国数据激励而上涨，泰国股市创24年来最高收位

路透10月2日 - 多数东南亚股市周一收盘上涨，因中国及日本制造业 数据表现向好，提振区域投资人信心，在此同时泰国股市触及近24年最高 收位。 中国9月官方制造业PMI超预期反弹，创下逾五年高点，新订单强劲 回升反映内需稳步扩张。 日本央行公布短观调查报告显示，第三季日本大型制造业者信心创10 年来最高，表明得益于强劲的全球需求，日本的经济复苏或许正在积聚动 能。 “任何可能提振日本和中国经济的因素都将改善该地区的人气。经济面继续改善的前景将一路鼓舞股市，”Asiasec Equities的分析师Manny Cruz说。 泰国股市 涨0.9%，收在1994年1月以来最高位。此前该国公布的消费者物价指数(CPI)数据显示，央行拥有维持宽松货币政策以扶助经济增长的空间。 印尼股市 收高0.2%，创一个多月收盘高位。 统计局周一称，印尼9月通胀年率连续第四个月放缓，降至3月以来最 低，受食品价格持续下跌影响。 新加坡股市 在该地区涨幅最大，收涨1.3%，此前该国公布的数 据显示，第三季私有房屋价格四年内首次上涨，标志着该行业可能迎来转 折点。 星展集团控股 和大华银行 分别收涨2%和2.1%。 越南股市 回吐稍早涨幅，收跌0.3%；马来西亚股市 略 微收跌，创下连续第10个交易日下跌。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 406.91 1.53 +0.38 +16.40 349.57 新加坡 3262.10 42.19 +1.31 +13.24 2880.76 马来西亚 1754.78 -0.80 -0.05 +6.89 1641.73 泰国 1688.64 15.48 +0.93 +9.44 1542.94 印尼 5914.03 13.18 +0.22 +11.65 5296.71 菲律宾 8256.28 84.85 +1.04 +20.69 6840.64 越南 802.23 -2.19 -0.27 +20.66 664.87 (完) (编译 张明钧/艾茂林/李春喜; 审校 孙茉莉/高琦/王洋)