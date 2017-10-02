FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
东南亚股市：多数受中国数据激励而上涨，泰国股市创24年来最高收位
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月2日 / 上午10点30分 / 16 天前

东南亚股市：多数受中国数据激励而上涨，泰国股市创24年来最高收位

2 分钟阅读

    路透10月2日 - 多数东南亚股市周一收盘上涨，因中国及日本制造业
数据表现向好，提振区域投资人信心，在此同时泰国股市触及近24年最高
收位。
    
    中国9月官方制造业PMI超预期反弹，创下逾五年高点，新订单强劲 
回升反映内需稳步扩张。            
    
    日本央行公布短观调查报告显示，第三季日本大型制造业者信心创10
年来最高，表明得益于强劲的全球需求，日本的经济复苏或许正在积聚动
能。            

    “任何可能提振日本和中国经济的因素都将改善该地区的人气。经济面继续改善的前景将一路鼓舞股市，”Asiasec Equities的分析师Manny Cruz说。
    
    泰国股市       涨0.9%，收在1994年1月以来最高位。此前该国公布的消费者物价指数(CPI)数据显示，央行拥有维持宽松货币政策以扶助经济增长的空间。
    
    印尼股市       收高0.2%，创一个多月收盘高位。

    统计局周一称，印尼9月通胀年率连续第四个月放缓，降至3月以来最
低，受食品价格持续下跌影响。
    
    新加坡股市      在该地区涨幅最大，收涨1.3%，此前该国公布的数
据显示，第三季私有房屋价格四年内首次上涨，标志着该行业可能迎来转
折点。
    
    星展集团控股         和大华银行         分别收涨2%和2.1%。
    
    越南股市      回吐稍早涨幅，收跌0.3%；马来西亚股市       略
微收跌，创下连续第10个交易日下跌。

    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 406.91     1.53   +0.38  +16.40   349.57
    新加坡                            3262.10    42.19   +1.31  +13.24  2880.76
    马来西亚                          1754.78    -0.80   -0.05   +6.89  1641.73
    泰国                              1688.64    15.48   +0.93   +9.44  1542.94
    印尼                              5914.03    13.18   +0.22  +11.65  5296.71
    菲律宾                            8256.28    84.85   +1.04  +20.69  6840.64
    越南                               802.23    -2.19   -0.27  +20.66   664.87
    (完) (编译 张明钧/艾茂林/李春喜; 审校 孙茉莉/高琦/王洋)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below