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东南亚股市：金融股带动新加坡股市收高，菲律宾和印尼股市脱离高位
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#亚洲
2017年10月5日 / 上午10点50分 / 13 天前

东南亚股市：金融股带动新加坡股市收高，菲律宾和印尼股市脱离高位

2 分钟阅读

    路透10月5日 - 新加坡股市      上涨，受国内三大银行股走高带动；与此同时，其他东南亚股市大多小跌，其中印尼和菲律宾股市在昨日触及纪录高位后出现获利了结。
    
    稍早，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数                持稳，追随美国股市涨势。美国股市周三微幅收高，延续了连创最高收盘纪录的走势，因服务业数据进一步表明，美国经济强劲，提振了对业绩的乐观预期。            
    
    新加坡股市收高0.8%，金融股和房地产股领涨。
    
    “新加坡目前有一系列利好的宏观消息，譬如采购经理人指数(PMI)逼近三年高位，以及出口增速为六年来最快，”Phillip Securities Research研究部主管Paul Chew称。“此外房地产销售也有望创下四年来最佳表现。”
    
    泰国股市       小幅收高，受电信股和工业股带动。
    
    印尼股市       收跌，周三曾创下记录高位。该股指五个交易日来首次收低。
    
    菲律宾股市      走低，因投资者在近期触及高位后了结获利。
    
    越南股市      扭转涨势，终场小幅收低，盘中稍早曾触及近10年高位。
    
    马来西亚股市       小跌，受公用事业股和非必需消费品类股拖累。
  
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 408.01     0.20   +0.05  +16.72   349.57
    新加坡                            3261.84    25.19   +0.78  +13.23  2880.76
    马来西亚                          1759.09    -2.75   -0.16   +7.15  1641.73
    泰国                              1690.87     3.10   +0.18   +9.59  1542.94
    印尼                              5901.91   -49.57   -0.83  +11.43  5296.71
    菲律宾                            8294.01   -50.04   -0.60  +21.25  6840.64
    越南                               805.23    -0.43   -0.05  +21.11   664.87
    (完) (编译 许娜；审校 王洋)

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