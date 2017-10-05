东南亚股市：金融股带动新加坡股市收高，菲律宾和印尼股市脱离高位

路透10月5日 - 新加坡股市 上涨，受国内三大银行股走高带动；与此同时，其他东南亚股市大多小跌，其中印尼和菲律宾股市在昨日触及纪录高位后出现获利了结。 稍早，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 持稳，追随美国股市涨势。美国股市周三微幅收高，延续了连创最高收盘纪录的走势，因服务业数据进一步表明，美国经济强劲，提振了对业绩的乐观预期。 新加坡股市收高0.8%，金融股和房地产股领涨。 “新加坡目前有一系列利好的宏观消息，譬如采购经理人指数(PMI)逼近三年高位，以及出口增速为六年来最快，”Phillip Securities Research研究部主管Paul Chew称。“此外房地产销售也有望创下四年来最佳表现。” 泰国股市 小幅收高，受电信股和工业股带动。 印尼股市 收跌，周三曾创下记录高位。该股指五个交易日来首次收低。 菲律宾股市 走低，因投资者在近期触及高位后了结获利。 越南股市 扭转涨势，终场小幅收低，盘中稍早曾触及近10年高位。 马来西亚股市 小跌，受公用事业股和非必需消费品类股拖累。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 408.01 0.20 +0.05 +16.72 349.57 新加坡 3261.84 25.19 +0.78 +13.23 2880.76 马来西亚 1759.09 -2.75 -0.16 +7.15 1641.73 泰国 1690.87 3.10 +0.18 +9.59 1542.94 印尼 5901.91 -49.57 -0.83 +11.43 5296.71 菲律宾 8294.01 -50.04 -0.60 +21.25 6840.64 越南 805.23 -0.43 -0.05 +21.11 664.87 (完) (编译 许娜；审校 王洋)