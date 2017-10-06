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东南亚股市：在美股创新高带动下收高，新加坡股市升近1%涨幅居前
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#亚洲
2017年10月6日 / 上午11点05分 / 12 天前

东南亚股市：在美股创新高带动下收高，新加坡股市升近1%涨幅居前

2 分钟阅读

    路透10月6日 - 东南亚股市周五收高，因美国股市隔夜创新高继续支撑投资者信心，新加坡股市上扬近1%。
    
    亚洲市场整体走高，投资者静候今日稍晚出炉的美国9月非农就业数据。该数据或许会为美联储是否会如预期般在12月升息提供线索。
    
    美元周五上扬，有望连续第四周收高，因投资者愈发认为利率市场价格低估了美国未来数月升息的可能性，从而削减部分美元空仓。
    
    路透调查显示，美国9月非农就业岗位料增加9万个，8月增加了15.6万个。
    
    美国上周初请失业金人数降幅超预期，但飓风哈维和伊尔玛给该数据造成的后续影响，使人们很难看清就业市场现状。            
    
    新加坡股市      涨0.9%，收在逾一个半月高位，周线升2.2%。
    
    菲律宾股市      削减稍早涨幅，终场收高0.2%，工业股带来支撑。该股指周线涨1.7%，为五周来第四周上扬。
    
    印尼股市       小涨，受材料股和能源股带动。
    
    马来西亚股市       反弹，受助于电信股和工业股。
    
    泰国股市       盘中至多上扬0.6%，至近24年高位，但之后削减涨幅，终场收高0.3%。该股指周线升1.4%。

                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
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    汤森路透东南亚指数                 408.71     0.73   +0.18  +16.92   349.57
    新加坡                            3291.29    29.45   +0.90  +14.25  2880.76
    马来西亚                          1764.00     4.91   +0.28   +7.45  1641.73
    泰国                              1695.97     5.10   +0.30   +9.92  1542.94
    印尼                              5905.38     3.47   +0.06  +11.49  5296.71
    菲律宾                            8310.88    16.87   +0.20  +21.49  6840.64
    越南                               807.80     2.57   +0.32  +21.50   664.87
    (完) (编译 许娜；审校 王洋)

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