东南亚股市：在美股创新高带动下收高，新加坡股市升近1%涨幅居前

路透10月6日 - 东南亚股市周五收高，因美国股市隔夜创新高继续支撑投资者信心，新加坡股市上扬近1%。 亚洲市场整体走高，投资者静候今日稍晚出炉的美国9月非农就业数据。该数据或许会为美联储是否会如预期般在12月升息提供线索。 美元周五上扬，有望连续第四周收高，因投资者愈发认为利率市场价格低估了美国未来数月升息的可能性，从而削减部分美元空仓。 路透调查显示，美国9月非农就业岗位料增加9万个，8月增加了15.6万个。 美国上周初请失业金人数降幅超预期，但飓风哈维和伊尔玛给该数据造成的后续影响，使人们很难看清就业市场现状。 新加坡股市 涨0.9%，收在逾一个半月高位，周线升2.2%。 菲律宾股市 削减稍早涨幅，终场收高0.2%，工业股带来支撑。该股指周线涨1.7%，为五周来第四周上扬。 印尼股市 小涨，受材料股和能源股带动。 马来西亚股市 反弹，受助于电信股和工业股。 泰国股市 盘中至多上扬0.6%，至近24年高位，但之后削减涨幅，终场收高0.3%。该股指周线升1.4%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 408.71 0.73 +0.18 +16.92 349.57 新加坡 3291.29 29.45 +0.90 +14.25 2880.76 马来西亚 1764.00 4.91 +0.28 +7.45 1641.73 泰国 1695.97 5.10 +0.30 +9.92 1542.94 印尼 5905.38 3.47 +0.06 +11.49 5296.71 菲律宾 8310.88 16.87 +0.20 +21.49 6840.64 越南 807.80 2.57 +0.32 +21.50 664.87 (完) (编译 许娜；审校 王洋)