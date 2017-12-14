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东南亚股市：多数股市上涨，但新加坡股市遭获利了结下挫
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#亚洲
December 14, 2017 / 2:05 PM / 更新于 a day ago

东南亚股市：多数股市上涨，但新加坡股市遭获利了结下挫

2 分钟阅读

    路透12月14日 - 东南亚多数股市周四跳升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)对
通胀前景看法谨慎，打压了对2018年的升息预期；新加坡股市连涨四日后下挫。
    
    美联储周三一如预期升息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计
短期内美国经济将加速增长。            
    
    美国利率上升将令美国股票比亚洲风险资产更具吸引力，促使资金流出东南亚股市等新
兴市场。
    
    印尼股市       上涨1%至纪录收盘高点，受Astra International Tbk PT         和
水泥生产商Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT
         提振。
    
    马来西亚股市       跳升1.2%，至两个月收盘高位，银行股对大盘涨势贡献最大。
    
    菲律宾股市      上涨1.2%至五周收盘高位，越南股市      也收高1.2%。
    
    新加坡股市      下挫1%，金融股遭遇获利了结。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 427.17     2.74   +0.65  +22.20   349.57
    新加坡                            3435.78   -32.99   -0.95  +19.27  2880.76
    马来西亚                          1759.00    21.34   +1.23   +7.14  1641.73
    泰国                              1714.99     8.06   +0.47  +11.15  1542.94
    印尼                              6113.65    59.05   +0.98  +15.42  5296.71
    菲律宾                            8461.06   101.45   +1.21  +23.69  6840.64
    越南                               935.85    11.45   +1.24  +40.76   664.87
    (完) (编译 张荻； 审校 利棣儿)

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