东南亚股市：多数股市上涨，但新加坡股市遭获利了结下挫

路透12月14日 - 东南亚多数股市周四跳升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)对 通胀前景看法谨慎，打压了对2018年的升息预期；新加坡股市连涨四日后下挫。 美联储周三一如预期升息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计 短期内美国经济将加速增长。 美国利率上升将令美国股票比亚洲风险资产更具吸引力，促使资金流出东南亚股市等新 兴市场。 印尼股市 上涨1%至纪录收盘高点，受Astra International Tbk PT 和 水泥生产商Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT 提振。 马来西亚股市 跳升1.2%，至两个月收盘高位，银行股对大盘涨势贡献最大。 菲律宾股市 上涨1.2%至五周收盘高位，越南股市 也收高1.2%。 新加坡股市 下挫1%，金融股遭遇获利了结。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 427.17 2.74 +0.65 +22.20 349.57 新加坡 3435.78 -32.99 -0.95 +19.27 2880.76 马来西亚 1759.00 21.34 +1.23 +7.14 1641.73 泰国 1714.99 8.06 +0.47 +11.15 1542.94 印尼 6113.65 59.05 +0.98 +15.42 5296.71 菲律宾 8461.06 101.45 +1.21 +23.69 6840.64 越南 935.85 11.45 +1.24 +40.76 664.87 (完) (编译 张荻； 审校 利棣儿)