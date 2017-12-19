东南亚股市：印尼股市创出纪录收盘高位，泰国股市收盘触及近24年高位

路透12月19日 - 印尼股市 周二创出纪录收盘高位，金融和消费品类股领涨，而泰国股市 连续第五日上涨，创出近24年来的收盘高位。 印尼股市连续第六日上涨，Unilever Indonesia 上涨2.1%，Bank Negara Indonesia 上涨2.4%。 Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim表示，“只要(美国)税改议案通过，且通过没有遇到阻碍， (印尼)市场将会走高，因为我们没有看到全球经济成长面临短期的威胁。” 亚股周二上涨，隔夜美股触及纪录高位，因市场寄望美国国会将通过税改法案，但交易员对该法案的经济 影响持谨慎看法，令美元原地踏步。 泰国股市 收高0.5%，菲律宾股市 收跌0.7%。 马来西亚股市连续第三日下滑，受金融股拖累。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 426.30 -0.11 -0.03 +21.95 349.57 新加坡 3404.47 -10.35 -0.30 +18.18 2880.76 马来西亚 1736.95 -14.69 -0.84 +5.80 1641.73 泰国 1732.31 8.60 +0.50 +12.27 1542.94 印尼 6167.67 33.70 +0.55 +16.44 5296.71 菲律宾 8365.96 -56.86 -0.68 +22.30 6840.64 越南 951.42 -6.64 -0.69 +43.10 664.87 (完) (编译 张荻； 审校 王洋)