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东南亚股市：印尼股市创出纪录收盘高位，泰国股市收盘触及近24年高位
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#亚洲
December 19, 2017 / 11:48 AM / a day ago

东南亚股市：印尼股市创出纪录收盘高位，泰国股市收盘触及近24年高位

2 分钟阅读

    路透12月19日 - 印尼股市       周二创出纪录收盘高位，金融和消费品类股领涨，而泰国股市       
连续第五日上涨，创出近24年来的收盘高位。
    
    印尼股市连续第六日上涨，Unilever Indonesia         上涨2.1%，Bank Negara Indonesia         
上涨2.4%。
    
    Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim表示，“只要(美国)税改议案通过，且通过没有遇到阻碍，
(印尼)市场将会走高，因为我们没有看到全球经济成长面临短期的威胁。”
    
    亚股周二上涨，隔夜美股触及纪录高位，因市场寄望美国国会将通过税改法案，但交易员对该法案的经济
影响持谨慎看法，令美元原地踏步。            
    
    泰国股市       收高0.5%，菲律宾股市      收跌0.7%。
    
    马来西亚股市连续第三日下滑，受金融股拖累。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 426.30    -0.11   -0.03  +21.95   349.57
    新加坡                            3404.47   -10.35   -0.30  +18.18  2880.76
    马来西亚                          1736.95   -14.69   -0.84   +5.80  1641.73
    泰国                              1732.31     8.60   +0.50  +12.27  1542.94
    印尼                              6167.67    33.70   +0.55  +16.44  5296.71
    菲律宾                            8365.96   -56.86   -0.68  +22.30  6840.64
    越南                               951.42    -6.64   -0.69  +43.10   664.87
    (完) (编译 张荻； 审校 王洋)

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