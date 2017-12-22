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东南亚股市：印尼股市创新高，新加坡收高结束六日连跌
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#亚洲
December 22, 2017 / 10:18 AM / 4 days ago

东南亚股市：印尼股市创新高，新加坡收高结束六日连跌

2 分钟阅读

    路透12月22日 - 东南亚股市周五收高，印尼股市       触及纪录新高，新加坡股市      结束六日连跌。圣诞节长周末降至。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               涨0.7%。
    
    印尼股市连续第二个交易日上涨，惠誉评级周四将印尼的主权债信评级上调一个级距，至投资级别中第二低位。            

    “我们注意到自2015年10月以来，外汇储备持续增长...这直接增强了印尼对外部冲击
的抵抗力，在全球货币环境收紧时，资本流入发生逆转时，可以起到缓存的作用，”华侨银
行在报告中写道。
    
    该股指日内上涨0.6%，本周累计上涨1.7%，连续第三周周线上涨。
    
    新加坡股市方面，星展集团控股         和华侨银行         分别上涨0.7%和0.4%，
帮助海峡时报指数      收高。不过该股指连续第三周周线下跌。
    
    菲律宾股市      收复稍早跌幅收涨0.6%，受益于金融和电信股的提振。该股指本周上
涨1.1%，连续第三周周线上涨。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 427.98     1.39   +0.33  +22.43   349.57
    新加坡                            3385.71     3.18   +0.09  +17.53  2880.76
    马来西亚                          1760.24     9.03   +0.52   +7.22  1641.73
    泰国                              1742.08     5.17   +0.30  +12.91  1542.94
    印尼                              6221.01    37.62   +0.61  +17.45  5296.71
    菲律宾                            8432.31    54.03   +0.64  +23.27  6840.64
    越南                               952.32     6.26   +0.66  +43.23   664.87
    (完) (编译 刘秀红/李春喜 审校 白云/孙茉莉)

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