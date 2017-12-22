东南亚股市：印尼股市创新高，新加坡收高结束六日连跌

路透12月22日 - 东南亚股市周五收高，印尼股市 触及纪录新高，新加坡股市 结束六日连跌。圣诞节长周末降至。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.7%。 印尼股市连续第二个交易日上涨，惠誉评级周四将印尼的主权债信评级上调一个级距，至投资级别中第二低位。 “我们注意到自2015年10月以来，外汇储备持续增长...这直接增强了印尼对外部冲击 的抵抗力，在全球货币环境收紧时，资本流入发生逆转时，可以起到缓存的作用，”华侨银 行在报告中写道。 该股指日内上涨0.6%，本周累计上涨1.7%，连续第三周周线上涨。 新加坡股市方面，星展集团控股 和华侨银行 分别上涨0.7%和0.4%， 帮助海峡时报指数 收高。不过该股指连续第三周周线下跌。 菲律宾股市 收复稍早跌幅收涨0.6%，受益于金融和电信股的提振。该股指本周上 涨1.1%，连续第三周周线上涨。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 427.98 1.39 +0.33 +22.43 349.57 新加坡 3385.71 3.18 +0.09 +17.53 2880.76 马来西亚 1760.24 9.03 +0.52 +7.22 1641.73 泰国 1742.08 5.17 +0.30 +12.91 1542.94 印尼 6221.01 37.62 +0.61 +17.45 5296.71 菲律宾 8432.31 54.03 +0.64 +23.27 6840.64 越南 952.32 6.26 +0.66 +43.23 664.87 (完) (编译 刘秀红/李春喜 审校 白云/孙茉莉)