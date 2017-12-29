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东南亚股市：2017年录得两位数涨幅，越南股市累计上涨48%
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#亚洲
December 29, 2017 / 11:19 AM / 更新于 17 hours ago

东南亚股市：2017年录得两位数涨幅，越南股市累计上涨48%

2 分钟阅读

    路透12月29日 - 东南亚股市周五在2017年最后一个交易日收涨，今年录得两位数的百
分比涨幅，涨幅居前的是越南和菲律宾股市，分别上涨48%和25%。
    
    菲律宾和印尼股市周五也创下纪录收盘高位。
    
    “菲律宾、印尼和越南股市2018年预计也表现不错，”马尼拉Asiasec Equities Inc分
析师Manny Cruz表示。
    
    菲律宾股市      本周上涨1.5%，本月上涨4%。今年惠誉上调菲律宾主权债信评级，菲
律宾国会通过重要的税改法案，帮助菲律宾股市录得自2014年以来最好表现，并打破连续两
年的下跌。
    
    印尼股市本周上涨2%，本月上涨近7%。
    
    越南股市      连续第六年上涨，本周上涨3.4%，本月上涨3.6%。
    
    新加坡股市      本周上涨0.5%，但12月仍下跌1%。
    
    泰国股市       今年上涨大约14%，本周上涨0.7%，本月上涨逾3%。
    
    马来西亚股市       本周上涨2.1%，今年上涨近10%。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
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    汤森路透东南亚指数                 434.89     2.28   +0.53  +24.41   349.57
    新加坡                            3402.92     3.82   +0.11  +18.13  2880.76
    马来西亚                          1796.81    17.71   +1.00   +9.45  1641.73
    泰国                              1753.71    10.42   +0.60  +13.66  1542.94
    印尼                              6355.65    41.61   +0.66  +19.99  5296.71
    菲律宾                            8558.42    23.33   +0.27  +25.11  6840.64
    越南                               984.24     7.52   +0.77  +48.03   664.87
    (完) (编译 李春喜; 审校 张荻)

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