东南亚股市：2017年录得两位数涨幅，越南股市累计上涨48%

路透12月29日 - 东南亚股市周五在2017年最后一个交易日收涨，今年录得两位数的百 分比涨幅，涨幅居前的是越南和菲律宾股市，分别上涨48%和25%。 菲律宾和印尼股市周五也创下纪录收盘高位。 “菲律宾、印尼和越南股市2018年预计也表现不错，”马尼拉Asiasec Equities Inc分 析师Manny Cruz表示。 菲律宾股市 本周上涨1.5%，本月上涨4%。今年惠誉上调菲律宾主权债信评级，菲 律宾国会通过重要的税改法案，帮助菲律宾股市录得自2014年以来最好表现，并打破连续两 年的下跌。 印尼股市本周上涨2%，本月上涨近7%。 越南股市 连续第六年上涨，本周上涨3.4%，本月上涨3.6%。 新加坡股市 本周上涨0.5%，但12月仍下跌1%。 泰国股市 今年上涨大约14%，本周上涨0.7%，本月上涨逾3%。 马来西亚股市 本周上涨2.1%，今年上涨近10%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 434.89 2.28 +0.53 +24.41 349.57 新加坡 3402.92 3.82 +0.11 +18.13 2880.76 马来西亚 1796.81 17.71 +1.00 +9.45 1641.73 泰国 1753.71 10.42 +0.60 +13.66 1542.94 印尼 6355.65 41.61 +0.66 +19.99 5296.71 菲律宾 8558.42 23.33 +0.27 +25.11 6840.64 越南 984.24 7.52 +0.77 +48.03 664.87 (完) (编译 李春喜; 审校 张荻)