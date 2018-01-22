东南亚股市：收涨，菲律宾和印尼股市创下纪录收盘高位

路透1月22日 - 东南亚股市周一收涨，追随亚洲股市涨势，其中菲律 宾 和印尼股市 均创下纪录收盘高位，投资人认为美国政府 停摆对经济产生的影响有限。 “我认为(东南亚股市上涨)更多的是因为根本性的复苏，因此投资人 实际上看重的是新兴市场的经济增长前景。”Mirae Asset Sekuritas研 究主管Taye Shim说。 菲律宾股市 收涨0.4%，受房地产和金融股拉动。 印尼股市 连续第六个交易日收涨。 新加坡股市 收涨0.5%，创下2007年12月以来最高收位。 越南股市 触及自2007年10月以来最高点，能源公司Petrovietn am Gas Joint Stock Corp 大涨7%，受全球油价上涨拉动。 涨跌 当日 今 年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 459.02 1.40 +0.31 +5.55 434.88 新加坡 3569.43 19.07 +0.54 +4.89 3402.92 马来西亚 1833.15 4.32 +0.24 +2.02 1796.81 泰国 1824.06 2.72 +0.15 +4.01 1753.71 印尼 6500.53 9.63 +0.15 +2.28 6355.65 菲律宾 8950.62 34.70 +0.39 +4.58 8558.42 越南 1087.42 25.35 +2.39 +10.48 984.24 (完) (编译 李春喜; 审校 王洋)