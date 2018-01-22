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January 22, 2018 / 10:58 AM / 更新于 21 hours ago

东南亚股市：收涨，菲律宾和印尼股市创下纪录收盘高位

2 分钟阅读

    路透1月22日 - 东南亚股市周一收涨，追随亚洲股市涨势，其中菲律
宾      和印尼股市       均创下纪录收盘高位，投资人认为美国政府
停摆对经济产生的影响有限。
    
    “我认为(东南亚股市上涨)更多的是因为根本性的复苏，因此投资人
实际上看重的是新兴市场的经济增长前景。”Mirae Asset Sekuritas研
究主管Taye Shim说。
    
    菲律宾股市      收涨0.4%，受房地产和金融股拉动。
    
    印尼股市       连续第六个交易日收涨。
    
    新加坡股市      收涨0.5%，创下2007年12月以来最高收位。
    
    越南股市      触及自2007年10月以来最高点，能源公司Petrovietn
am Gas Joint Stock Corp        大涨7%，受全球油价上涨拉动。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 459.02     1.40   +0.31  
 +5.55   434.88
    新加坡                            3569.43    19.07   +0.54  
 +4.89  3402.92
    马来西亚                          1833.15     4.32   +0.24  
 +2.02  1796.81
    泰国                              1824.06     2.72   +0.15  
 +4.01  1753.71
    印尼                              6500.53     9.63   +0.15  
 +2.28  6355.65
    菲律宾                            8950.62    34.70   +0.39  
 +4.58  8558.42
    越南                              1087.42    25.35   +2.39  
+10.48   984.24
    (完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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