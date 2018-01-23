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January 23, 2018 / 11:15 AM / a day ago

东南亚股市：收涨，印尼股市收涨逾2%

2 分钟阅读

    路透1月23日 - 东南亚股市周二收涨，追随亚洲股市和昨晚美国股市
的涨势，投资人对美国达成解除政府停摆的协议表示欢迎。
    
     美国国会周一投票通过最新短期拨款议案，政府关门三天的局面得
以解除，民主党接受了共和党关于稍晚就年轻非法移民未来展开广泛讨论
的承诺。            
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               上涨大约1%，触及
纪录高点。
    
    “市场人气对于风险资产非常有利，我们仍认为新兴市场在经济增长
和股市走势方面处于上佳状态，”Mirae Asset Sekuritas研究主管Taye 
Shim表示。
    
    印尼股市       收涨大约2%，触及纪录收盘高位，得益于金融和非
必需消费类股的涨势。
    
    新加坡股市      收涨0.6%，触及逾10年高点，受金融股涨势拉动，
星展集团控股         上涨1.6%。
    
    菲律宾股市      扳回跌幅触及纪录收盘高位。
    
    越南股市      由于技术故障休市。越南国家证券委员会网上的声明
未说明故障何时能解决。(完)
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 462.37     3.24   +0.70  
 +6.32   434.88
    新加坡                            3592.08    22.65   +0.63  
 +5.56  3402.92
    马来西亚                          1838.04     4.89   +0.27  
 +2.29  1796.81
    泰国                              1831.78     7.72   +0.42  
 +4.45  1753.71
    印尼                              6635.33   134.81   +2.07  
 +4.40  6355.65
    菲律宾                            8999.02    48.40   +0.54  
 +5.15  8558.42 (完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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