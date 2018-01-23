东南亚股市：收涨，印尼股市收涨逾2%

路透1月23日 - 东南亚股市周二收涨，追随亚洲股市和昨晚美国股市 的涨势，投资人对美国达成解除政府停摆的协议表示欢迎。 美国国会周一投票通过最新短期拨款议案，政府关门三天的局面得 以解除，民主党接受了共和党关于稍晚就年轻非法移民未来展开广泛讨论 的承诺。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨大约1%，触及 纪录高点。 “市场人气对于风险资产非常有利，我们仍认为新兴市场在经济增长 和股市走势方面处于上佳状态，”Mirae Asset Sekuritas研究主管Taye Shim表示。 印尼股市 收涨大约2%，触及纪录收盘高位，得益于金融和非 必需消费类股的涨势。 新加坡股市 收涨0.6%，触及逾10年高点，受金融股涨势拉动， 星展集团控股 上涨1.6%。 菲律宾股市 扳回跌幅触及纪录收盘高位。 越南股市 由于技术故障休市。越南国家证券委员会网上的声明 未说明故障何时能解决。(完) 涨跌 当日 今 年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 462.37 3.24 +0.70 +6.32 434.88 新加坡 3592.08 22.65 +0.63 +5.56 3402.92 马来西亚 1838.04 4.89 +0.27 +2.29 1796.81 泰国 1831.78 7.72 +0.42 +4.45 1753.71 印尼 6635.33 134.81 +2.07 +4.40 6355.65 菲律宾 8999.02 48.40 +0.54 +5.15 8558.42 (完) (编译 李春喜; 审校 王洋)