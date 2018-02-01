东南亚股市：新加坡和泰国股市收涨，越南股市大跌

路透2月1日 - 新加坡和泰国股市周四收高，受金融类和能源类股的支撑，而今年以来东南亚百分比涨幅最大的股市--越南股市则是四日中第三日收低。 亚洲股市全线下滑，此前中国股市下跌，且升息相关担忧打击投资者人气。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三暗示今年晚些时候将升息，并上调了通胀预估。 不过，数据显示今年年初中国和其他亚洲主要经济体制造业活动表现强劲，帮助增强了 全球增长将会强劲的预期。 泰国股市 在金融和能源股的带动下，攀升0.4%。 新加坡股市 上涨0.4%，主要得益于金融股的涨势。 大华银行 上涨逾2%，星展控股 收于一周高点。 印尼股市 略微下跌，因为金融板块的涨幅被消费和电信股票的下跌抵消。 菲律宾股市 回吐稍早涨幅，收跌0.3%，连续第三日收低。 越南股市 跌至10日最低收盘位，下跌1%。 马来西亚股市因公共假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 461.99 -0.39 -0.09 +6.23 434.88 新加坡 3547.23 13.24 +0.37 +4.24 3402.92 马来西亚 1868.58 -1.94 -0.10 +3.99 1796.81 泰国 1833.60 6.74 +0.37 +4.56 1753.71 印尼 6598.46 -7.17 -0.11 +3.82 6355.65 菲律宾 8738.72 -25.29 -0.29 +2.11 8558.42 越南 1099.67 -10.69 -0.96 +11.73 984.24 (完) (编译 王琛/李春喜 审校 艾茂林/孙茉莉)