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February 1, 2018 / 10:04 AM / a day ago

东南亚股市：新加坡和泰国股市收涨，越南股市大跌

2 分钟阅读

    路透2月1日 - 新加坡和泰国股市周四收高，受金融类和能源类股的支撑，而今年以来东南亚百分比涨幅最大的股市--越南股市则是四日中第三日收低。
    
    亚洲股市全线下滑，此前中国股市下跌，且升息相关担忧打击投资者人气。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三暗示今年晚些时候将升息，并上调了通胀预估。            

    不过，数据显示今年年初中国和其他亚洲主要经济体制造业活动表现强劲，帮助增强了
全球增长将会强劲的预期。
    
    泰国股市       在金融和能源股的带动下，攀升0.4%。
    
    新加坡股市      上涨0.4%，主要得益于金融股的涨势。
    
    大华银行         上涨逾2%，星展控股         收于一周高点。
    
    印尼股市       略微下跌，因为金融板块的涨幅被消费和电信股票的下跌抵消。
    
    菲律宾股市      回吐稍早涨幅，收跌0.3%，连续第三日收低。
    
    越南股市      跌至10日最低收盘位，下跌1%。
    
    马来西亚股市因公共假期休市。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 461.99    -0.39   -0.09   +6.23   434.88
    新加坡                            3547.23    13.24   +0.37   +4.24  3402.92
    马来西亚                          1868.58    -1.94   -0.10   +3.99  1796.81
    泰国                              1833.60     6.74   +0.37   +4.56  1753.71
    印尼                              6598.46    -7.17   -0.11   +3.82  6355.65
    菲律宾                            8738.72   -25.29   -0.29   +2.11  8558.42
    越南                              1099.67   -10.69   -0.96  +11.73   984.24
    (完) (编译 王琛/李春喜 审校 艾茂林/孙茉莉)
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