南方航空拟定增发行A股及H股 募资逾百亿元用于引入飞机等

路透上海6月27日 - 中国三大航空公司之一的南方航空(600029.SS)(1055.HK)周二公告称，拟非公开发行A股及H股，其中南航集团将以旗下公司股权及现金认购部分增发A股，A股定增募集现金78.26亿元人民币将用于引入41架飞机项目等；H股定增募资约36.99亿港元将用于补充公司运营资金。

公告显示，本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东南方航空集团在内的不超过10名特定投资者。其中南航集团将以其持有的珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司50.00%股权与部分现金参与认购。

珠海摩天宇50.00%股权资产预估值为177,233.50万元，经珠海摩天宇2016年分红调整后的初步交易价格为人民币167,448.5万元。南航集团拟认购比例不低于本次非公开发行A股股票实际发行数量的31.00%，其余股份由其他特定对象以现金方式认购。

本次非公开发行A股股票的数量不超过18亿股，且总规模不超过95亿元人民币，可募集的现金不超过782,551.5万元。

南航集团最终认购股份数由南航集团和公司在发行价格确定后签订补充协议确定，南航集团不参与市场竞价过程，但接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的A股股票。

本次非公开发行A股股票可募集的现金扣除发行费用后将投向以下项目：引进41架飞机项目，投资总额4,074,696万元，募集资金投入不超过772,074.5万元；其余资金将用于A320系列飞机选装轻质座椅项目。

公告还指出，H股非公开发行对象为南龙控股有限公司（或其他南航集团指定的全资子公司），将以现金方式认购。发行规模为不超过5.9亿股，募集资金总额至多369,930万港元，在扣除发行费用后将全部用于补充公司一般运营资金。

本次非公开发行A股股票与非公开发行H股股票互为条件。

南方航空A股周一收报3.85元人民币，过去一个月下滑4.31%；H股收报6.78港元，过去一个月上涨17.30%。（完）

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