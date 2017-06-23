韩国股市：上扬，因总统文在寅拟在G20峰会上敦促中国缓解对韩企压力

路透首尔6月23日 - 韩国汽车和化妆品类股周五上涨，此前韩国总统向路透表示，将解决被认为是中国对韩企实施经济报复的问题。

韩国总统文在寅周四在接受路透采访时称，他希望能够在下个月的G20汉堡峰会上与中国国家主席习近平会面，并敦促中国采取措施，缓和对韩企的压力。

韩国决定部署美国反导弹系统以应对朝鲜(北韩)威胁的举措让中国不满。

中国通过抵制以及禁止令，比如不再批准旅游团赴韩旅游、关闭乐天集团旗下在华的多数乐天玛特超市等，来对韩国企业施压。

“路透的报导令人燃起希望，制裁可能会取消。但能否真的取消还有待观察，”Meritz Securities分析师Yang Ji-hye称。

“今天的上涨可能是暂时的，但提振了人气，”首尔Taurus Securities散户分析师Park Jin-sol称。

0122GMT，韩国Kolmar Holdings大涨4.1%，爱茉莉太平洋 和Hankook Cosmetic分别上扬2.1%和2.2%。韩国综合股价指数上涨0.2%。

现代汽车扬升1.9%，起亚汽车升1.3%。汽车销售也因中国对韩国反导系统的抗议而受到冲击。(完) (编译 孙国玉/王丽鑫；审校 李爽/戴素萍)