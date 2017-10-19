焦点：韩国央行一如预期维持利率不变 关注美联储动向（更新版）

（新增一名委员投反对票、分析师评论等信息）

资料图片：2017年5月31日，韩国韩元纸币。REUTERS/Thomas White

路透首尔10月19日 - 韩国央行周四维持利率不变，但上调了增长展望，并对经济前景持乐观看法，这增加了未来数月升息的可能性。

韩国央行已经连续16个月维持利率在1.25%不变，追平此前维持利率不变的最长纪录。

这次会议有一位央行政策委员投票反对维持利率不变，这是自2011年9月以来首次。韩国央行总裁李柱烈在记者会上称李一衡投反对票，但没有详述。

路透调查的20位分析师均预期，韩国央行会将政策利率维持在纪录低位1.25%不变，但有略超半数的分析师预计，央行在明年上半年将收紧政策。

总裁李柱烈称，得益于出口强劲且民间消费复苏，今明两年韩国经济料将步入更强劲的增长轨道。

“直至明年出口会继续表现强劲。在增加工作岗位的政策助力下，就业形势也将改善，”李柱烈称。

该央行将其对今年经济增长的预估从之前的2.8%上调至3%，同时还将其对通胀率的预估从1.9%上修至2%。

“看上去韩国央行将提前(升息)，”大信证券首尔分支的固定收益策略师Kong Dong-rak称。

“11月似乎就适合(上调指标利率)。根据以往的经验，持有不同意见是该央行下一动向的前瞻指引，”Kong Dong-rak说。

据韩国央行称，自2011年9月以来该央行还未出现过要求升息的反对者。

加上周四的政策决定，韩国央行已经连续16个月维持利率不变，创货币政策维持不变的最长时期。

在权衡是否跟随美联储加息步伐，抑或侧重提振国内经济成长，进而维持宽松货币政策之间，韩国央行未来几个月将面临两难的抉择。

**关注美联储**

韩国公债价格因升息预期而下跌。李柱烈召开记者会期间，三年期韩国公债12月期货KTBc1下跌，0305GMT时跌0.19点报108.34。韩股和韩元基本没什么反应。

韩国10年期公债收益率(殖利率)报2.416%，较周三收盘2.392%上涨2.4个基点。

美联储今年已升息两次，外界广泛预期12月还将有一次升息。

韩国央行政策制定者担心，美联储持续升息可能使息差收窄，从而导致资金从这个亚洲第四大经济体流出。而由于围绕朝鲜局势的风险，外资近期卖超韩国债券。

随着朝鲜与美国紧张局势加剧，外国投资者9月卖超3.7万亿韩元(32.7亿美元)韩国债券。

韩国经济第二季同比增长2.7%，第一季增长2.9%。

韩国央行货币政策委员会8月全票通过维持利率不变。(完)