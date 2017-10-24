路透调查：韩国第三季GDP增速料加快，受惠于出口荣景

* GDP调查数据 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/cb-polls?RIC=KRGDQA%3DECI

* 韩国第三季GDP经季调后料较上季成长0.8%，同比升3.0%

* 10月25日2300GMT将公布第三季GDP初值

* 出口和资本支出料引领韩国经济增长

路透首尔10月24日 - 韩国第三季经济增速料大幅加快，因出口和设备投资的快速回升抵消了建筑业贡献减少的影响。

路透调查显示，受访的12名经济分析师预期韩国7-9月经济增速料为0.8%，高于上季的成长0.6%。

此外，预期9月当季国内生产总值(GDP)将较上年同期扩张3.0%，亦好于上季的同比成长2.7%。

“海外销售回升步伐强劲弥补了国内需求和建筑业投资的低迷。”Hana Financial Investment的经济分析师Kim Doo-un说道。

“一套给楼市降温的严苛措施看起来已经削弱了民间消费增长，”Kim表示，并指出在衡量内需复苏时，楼市人气是一个要关注的因素。

9月出口连续第九个月录得两位数增长，受到记忆体芯片和钢铁产品销售增长提振，不过市场担忧贸易关系的恶化可能使出口增长动能在第四季消退。

调查反馈者指出，政府8月宣布了迄今为止最严厉的楼市措施，使内需复苏受到打击。这些措施包括上调多套房业主的资本利得税，并对抵押贷款采取新的抑制措施。

韩国央行10月19日将该国经济增长展望从前次预估的2.8%上调至3%，称出口强劲且就业市场好转。

央行在这次会议上维持利率在纪录低点1.25%不变，但一位央行委员投票支持升息，这让部分分析师将收紧政策的预期时间提前至11月30日的会议。(完) (编译 孙茉莉/李春喜; 审校 白云/张涛)