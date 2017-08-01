更新版 1-韩国数据：7月通胀率升至四个月高点，生鲜食品价格大涨

(新增分析师评论)

* 7月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.2%，路透调查预估为上升0.1%

* 7月CPI较上年同期上升2.2%，路透调查预估为上升2.1%

* 生鲜食品与鸡蛋价格大涨，推升整体通胀

路透首尔8月1日 - 韩国7月通胀率升至四个月最高，因生鲜食品价格大涨且消费者信心改善。

韩国统计局周二公布的数据显示，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，高于6月的1.9%。

这也是该指数3月同比上涨2.2%以来的最大涨幅，并高于路透调查分析师的预估中值2.1%。

7月CPI较前月上升0.2%，路透调查的预期为上升0.1%。

韩国7月消费者信心连续第六个月改善，并触及六年半高位，因家庭更加看好未来经济前景。

自1月以来，这个衡量通胀的指数就一直徘徊在韩国央行2%目标左右，表明受文在寅新政府创造就业岗位和推出福利政策的影响，消费者支出回升。

但Meritz Securities经济分析师Stephen Lee称，通胀可能很快就会再度放缓。

Lee表示，“国内需求正在改善，但生鲜食品价格大幅上涨，对推动7月通胀率上升发挥了更大的作用。”

“8月和9月的CPI升幅可能会不到2%。”

周二公布的数据显示，生鲜食品价格较上年同期飙升12.3%，电力、水和天然气价格同比上涨8%。

7月服务业价格同比上升1.9%，升幅与6月持平。

“大雨和夏季高温导致蔬菜价格上涨，”企划财政部在声明中并预计，9月开始生鲜食品价格涨势将逐步回落。(完) (编译 张涛/张荻/侯雪苹； 审校 杜明霞/许娜/白云)