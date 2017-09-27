专访：韩国企划财政部官员称管理朝鲜问题带来的风险是经济的优先要务

路透世宗市9月27日 - 在韩元跌至六周低位之际，韩国主管汇率的一位高级官员周三表示，他的首要任务就是管理朝鲜紧张局势升温给韩国金融市场带来的风险。

朝鲜和美国间越来越激烈的交锋近几周来已使外国投资者感到不安，韩国央行和企划财政部均警告称，若有进一步挑衅行为可能导致资本突然外流。

“目前，管理(和朝鲜相关的)风险并确保我国主权债信评级不受伤害，是我们的当务之急。”企划财政部官员Hwang Kun-il在世宗市对路透表示。

“短期内，很难期望市场(从朝鲜引发的紧张情绪)中迅速恢复过来，”Hwang说，并称他的团队将随时做好准备采取政策措施，以应对中秋节长假期间可能出现的紧张局势升级。韩国中秋节假日为10月2日至9日，届时本地金融市场将休市。

外资8月转为卖超韩国债券，之前连续七个月买超。

韩国金融监督管理局(FSS)的数据显示，外资8月还卖超2.4万亿(兆)韩元(21.1亿美元)韩股，7月为买超5.8万亿韩元。

韩元兑美元9月以来已下跌1%，1-8月则累计上涨6.6%。

周三，韩元兑美元报1,139.6，较周二收盘跌0.3%，为8月18日以来最低盘中水平。

不过，Hwang表示他近期确认了全球评级机构最近不会调整韩国的主权信用评级，因他们当前对韩国的债信评级已经反映了与朝鲜情势相关的风险。

Hwang指出，企划财政部有应对各种风险状况的“详细”应急计划，但补充道他目前不能透露政策回应措施的细节。(完)