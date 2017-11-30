更新版 1-韩国数据：10月工业生产降幅超预期且创逾四年最大，假期因素产生影响

(新增数据细节及韩国统计局评论)

* 10月工业生产同比下降5.9%，为2013年2月以来最大降幅

* 路透调查分析师预计同比下降1.8%

* 10月因有公共假期，影响数据结果--官方

路透首尔11月30日 - 韩国10月工业生产创2013年以来最大降幅，中秋节假期对该数据产生影响。

韩国统计局称，10月工业生产较上年同期下降5.9%，为2013年2月下降8.3%以来的最大降幅。

路透调查预估为下降1.8%。9月修正后为增长8.5%。

10月工业生产较前月下降1.1%，不及调查中分析师预估的上升0.2%。

“制造业活动复苏，但10月工作日因公共假期而缩短，导致产出下降。汽车出口疲弱也拖累10月制造业产出，”统计局称。

韩国今年10月1-9日为中秋节假日，去年中秋则在9月，这令产出数据有些扭曲。

尽管今年工业生产的复苏不均衡，但全球芯片荣景推高科技产业产出，带动国内生产总值(GDP)创下七年来最快增速。

外界普遍预期韩国央行料将在周四的会议上进行逾六年来首度加息，因出口持续畅旺。

9月时产出环比几乎没有增长，但修正数据显示同比增速为逾四年最快。

10月汽车生产较上年同期下降17.5%，运输设备生产则下降37.7%，拉低制造业指数。

经季节调整的服务业生产较前月下滑1.7%，9月修正为增长1%。(完) (编译 李爽/王丽鑫；审校 龚芳/陈宗琦)