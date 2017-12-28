更新版 1-韩国数据：11月工业生产勉强增长，暗示央行将缓慢收紧政策

(增加分析师评论及详情)

* 11月工业生产较前月增长0.2%(路透调查预估为增长1.2%)

* 11月工业生产较上年同期下降1.6%(路透调查预估为增长1.0%)

* 11月服务业产出较前月增长2.5%

路透首尔12月28日 - 韩国11月工业生产在前月下降后勉强增长，为该国央行明年将逐步收紧货币政策的普遍预期提供支持。韩国出口在今年多数时间则表现强劲。

韩国统计局周四公布的数据显示，11月工业生产经季节调整后较10月增长0.2%，远低于分析师预测的增长1.2%。

11月工业生产较上年同期下降1.6%。10月工业生产修正后较上年同期下降6.1%，该月的数据因中秋节假期而扭曲。

周四出炉的数据凸显了分析师的观点，即由于工业生产疲弱，加上物价压力受抑，韩国央行明年在收紧货币政策方面将采用耐心的方式。

“11月平均产能利用率没有太大改善，这会使决策官员保持鸽派立场一段时间，”NH Investment & Securities分析师An Ki-tae称。

“未来生产将好转，因出口将支持12月和1月的工业产出。但复苏之路将崎岖不平，”An说。

韩国央行上个月升息至1.50%，为六年多来首次，但指称对就业市场及其他不确定因素存有疑虑，淡化了市场对进一步升息的预期。

周四的数据显示，11月工厂平均产能利用率为71.3%，与10月持平。10月工业生产录得2013年来最大同比降幅。

但衡量制造商整体库存水平的分项指标11月下降1.7%，意味着工厂设法卖出更多产品，显示需求改善。

韩国统计局的数据显示，11月石化产品产出较10月下降5.5%，抵消了汽车产出增加4.2%的影响。

11月服务业产出较前月增加2.5%，继10月下降1.9%之后反弹。(完) (编译 侯雪苹/杜明霞；审校 戴素萍/王兴亚)