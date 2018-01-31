更新版 1-韩国数据：12月工业生产意外下滑，预示货币政策收紧速度将缓慢

(新增细节及分析师评论)

* 12月经季节调整的工业生产较前月下降0.5%(路透调查预估为增加0.1%)

* 12月工业生产较上年同期下降6.0%(路透调查预估为下降1.4%)

路透首尔1月31日 - 周三出炉的数据显示，韩国12月工业生产较前月意外下滑0.5%，在11月勉强增长后未能复苏，因汽车生产大幅萎缩。

12月工业生产较上年同期下降6%，继10月下降6.3%后再度大幅萎缩。10月工业生产同比创2013年以来最大跌幅。

路透调查预估中值为较前月增加0.1%，较上年同期下降1.4%。

“受工会罢工影响，11月和12月汽车行业的增长势头疲软。整体生产增长仍然受IT行业带动，”HI Investment & Securities首席经济分析师Park Sang-hyun称。

汽车产量较上月下降11.4%，机床产量减少4%。

Park并称，鉴于经济成长不均衡，韩国央行料无法在第一季升息，但“如果出口和全球经济稳健，也许能够在第二季采取行动。”

韩国央行1月维持指标利率不变，之前在11月升息至1.5%，为六年来首次升息。韩国央行对经济的不确定性和通胀疲软感到担心，这些因素仍是今年收紧政策的阻碍。

周三公布的数据显示，存储芯片产量较上月增长2.9%，通讯设备产量攀升27.3%。

与上年同期相比，汽车产量萎缩25.2%，电子设备产量增长19.3%。

12月服务业产出较11月增长0.2%，11月为增长2.5%。。(完) (编译 王丽鑫/张荻； 审校 王兴亚/张涛)