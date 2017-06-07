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韩国金融市场：韩股和韩元走势平静，关注稍晚重大政治和经济事件
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2017年6月7日 / 凌晨2点47分 / 2 个月前

韩国金融市场：韩股和韩元走势平静，关注稍晚重大政治和经济事件

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透首尔6月7日 - 韩国股市和韩元周三小跌，市场人气低迷，周四即将迎来几个重大事件：欧洲央行政策会议、英国大选和美国联邦调查局(FBI)前局长科米到国会作证。
    
    0212 GMT，韩国综合股价指数       跌0.1%报2,366.02点。
    
    韩元兑美元                跌0.2%报1,120.9，周一收报1,118.3。

    “尽管投资者目前维持仓位不变，但市场消化所有这些事件后，股指可能继续上行。这
些事件不会损及当前基本面，”Cape Investment & Securities股票分析师Kim Ye-eun表示
。
    
    外资料买超韩股。
    
    下跌和上涨个股分别为423档和353档。
    
    6月三年期公债期货       持平于109.70。
    
                                 0212GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,120.9       1,118.3
    日圆/韩元                 10.2337/74       10.2099
    韩国公债期货       *          109.70        109.70
    韩国综合股价指数            2,366.02      2,368.62
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 杜明霞；审校  孙国玉/于春红)

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