FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
12 天前
韩国金融市场：韩股早盘获利了结结束七连涨，韩元持稳
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月24日 / 凌晨3点02分 / 12 天前

韩国金融市场：韩股早盘获利了结结束七连涨，韩元持稳

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔7月24日 - 韩国股市周一早盘微幅下跌，结束七日连涨局面，因外国投资者抛售当地股票进行获利了结。
    
    但在韩国国会周末批准政府的11万亿(兆)韩元(98.5亿美元)追加预算案后，市场乐观人气犹存。
    
    0224GMT，韩国综合股价指数       下跌0.2%至2,446.12点。

    “投资者总体立场并没有太大变化。该指数只是在相当长的涨势之后
进行技术调整，”富国证券股票分析师Kim Sung-hwan表示。
    
    外资料将超卖，临近中午时卖出价值1,154亿韩元的韩股，给指数带
来压力。
    
    Kim表示，他预计韩国综合股价指数       本周之内将在2,450点以
上站稳脚跟。
    
    食品加工制造公司Ottogi Corp            最近走势强劲。
    
    但下跌股家数远超上涨股，分别为508和289只。

    Ottogi股价飙升高达18.7%，因韩国总统文在寅邀请该公司参加高级商界会谈。
    
    韩元兑美元      基本持平，基本上忽略了美元的跌势，因在该货币对上周升破1,120
后投资者保持谨慎。
    
    韩元兑美元          报1,117.3，较上日收盘1,118.2上涨0.1%。
    
    9月三年期公债期货       上涨0.06点，报109.35。
    
                              0224 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                  1,117.3       1,118.2
    日圆/韩元               10.0658/21       10.0612
    韩国公债期货       *        109.35        109.29
    韩国综合股价指数          2,446.12      2,450.06
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 刘秀红/王颖/王丽鑫；审校 张涛/于春红/李爽)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below