韩国金融市场：韩股早盘获利了结结束七连涨，韩元持稳

路透首尔7月24日 - 韩国股市周一早盘微幅下跌，结束七日连涨局面，因外国投资者抛售当地股票进行获利了结。 但在韩国国会周末批准政府的11万亿(兆)韩元(98.5亿美元)追加预算案后，市场乐观人气犹存。 0224GMT，韩国综合股价指数 下跌0.2%至2,446.12点。 “投资者总体立场并没有太大变化。该指数只是在相当长的涨势之后 进行技术调整，”富国证券股票分析师Kim Sung-hwan表示。 外资料将超卖，临近中午时卖出价值1,154亿韩元的韩股，给指数带 来压力。 Kim表示，他预计韩国综合股价指数 本周之内将在2,450点以 上站稳脚跟。 食品加工制造公司Ottogi Corp 最近走势强劲。 但下跌股家数远超上涨股，分别为508和289只。 Ottogi股价飙升高达18.7%，因韩国总统文在寅邀请该公司参加高级商界会谈。 韩元兑美元 基本持平，基本上忽略了美元的跌势，因在该货币对上周升破1,120 后投资者保持谨慎。 韩元兑美元 报1,117.3，较上日收盘1,118.2上涨0.1%。 9月三年期公债期货 上涨0.06点，报109.35。 0224 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,117.3 1,118.2 日圆/韩元 10.0658/21 10.0612 韩国公债期货 * 109.35 109.29 韩国综合股价指数 2,446.12 2,450.06 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 刘秀红/王颖/王丽鑫；审校 张涛/于春红/李爽)