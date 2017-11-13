韩国金融市场：股市下跌韩元走软，因风险胃纳消退

路透首尔11月13日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周一下跌，韩元走软，债券收益率则上升。

0101GMT，综合股价指数跌6.25点或0.25%，报2,536.70点。

韩元兑美元报1,121.1，较上日跌0.11%；一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,117.1。

韩元兑美元在本地结算平台报1,120.9，上日收报1,117.1。投资者对风险较高资产的兴致消退，导致韩元兑美元走贬。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.19%，美股上日收盘小跌。日股跌0.74%。

韩国综合股价指数今年迄今涨25.5%左右，之前30天上涨5.67%。

当前市盈率为12.10，股息率为1.28%，市值为1,242.04万亿(兆)韩元。

外资买超347.57亿韩元韩股。

美元兑韩元今年已累计上涨7.06%。韩元兑美元今年高位为3月27日触及的1,107.3，低位在1月3日所及的1,211.8。

12月三年期公债期货跌0.08点至107.83。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 侯雪苹/龚芳/杜明霞；审校 戴素萍/许娜/李爽)