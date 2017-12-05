韩国金融市场：韩股下跌韩元上涨，公债收益率持平

路透首尔12月5日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周二下跌。韩元上涨，韩国公债收益率(殖利率)持平。

0057GMT，综合股价指数跌4.53点或0.21%，报2,497.14点。

韩元兑美元在国内结算平台报1,088，较上日收盘价1,088.7上涨0.06%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.03%，美股上日小幅收低。日本股市日经指数下跌0.77%。

KOSPI今年迄今累计涨约23.5%，但过去30天下跌0.47%。

韩国股市目前市盈率(本益比)为12.10倍，股息收益率为1.28%，总市值为1,242.04万亿韩元。

今日KOSPI市场成交量为96,317,000股，864支股票中有409支上涨。

外资卖超43.76亿韩元韩股。

今年美元兑韩元下跌9.92%。 韩元兑美元的年内高点是2017年11月29日触及的1,075.71，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。

三年期公债12月期货下跌0.01点，至108.26。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 汪红英/许娜；审校 杜明霞/王丽鑫)