韩国金融市场：韩股上涨韩元下跌，比特币相关类股重挫

路透首尔12月13日 - 韩国综合股价指数周三上涨，韩元在本 地平台小幅下跌，债券收益率(殖利率)上升。

0106GMT，KOSPI指数上涨8.12点或0.33%，报2,469.12点。

尽管市场整体上涨，但比特币相关个股下跌，因消息称政府就数字货 币召开紧急会议。Vidente和Omnitel持有韩国最 大的比特币交易所Bithumb股份，分别下跌7.5%和3.9%。JCH Systems<033 320.KQ>下跌4%，该公司与比特币挖矿相关。

韩元兑美元在岸结算平台报1,093.1，较上日收盘1,092.4 下跌0.06%。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,092.59，较上日跌0.11%。一 年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,086。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.07%，美股上 日收盘小幅上涨。日经指数跌0.08%。

今年以来KOSPI指数上涨约21.4%，过去30日下跌2.47%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为75,879,000股，871支股票中有540支上涨。

外资卖超韩股384.77亿韩元。

美元兑韩元今年迄今下跌9.42%。韩元兑美元的年内高点是2017年11月29日触及的1,075.71，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。

在货币和债券市场，三年期公债12月期货持平于108.28。

韩国三个月期存单指标收益率为1.66%，上日收盘亦报1.66%。指标三年期公债收益率为2.079%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/戴素萍/许娜；审校 戴素萍/龚芳/王兴亚)