韩国金融市场：韩股微跌，美元疲软支撑韩元仍维持三年高点附近

路透首尔1月16日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周二盘中微跌。韩元仍维持于本周稍早触及的三年高位；公债收益率上升。

00:59GMT，综合股价指数(KOSPI)微跌2.05点或0.08%报2,501.31点。

韩元兑美元在国内结算平台报1,064.3，较上日收盘价1,062.7跌0.15%。

韩元兑美元在离岸市场报1,064.3，较上个交易日跌0.18%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,055.75。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.19%。日股日经指数.N225升0.13%。美国市场周一逢公共假期休市。

今年以来KOSPI指数涨约1.5%，过去30日涨0.36%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为98,299,000股，在总计877档有交易的股票中，有285档上涨。

外资在KOSPI买超韩股275.5亿韩元。

今年美元兑韩元下跌0.19%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是1月11日触及的1,073.2。

三年期公债3月期货跌0.01点至107.53。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 张若琪/许娜/杜明霞；审校 戴素萍/王兴亚)