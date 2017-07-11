韩国金融市场：韩股上涨受大型股升势引领，韩元微涨

路透首尔7月11日 - 韩国股市周二早盘上涨，受大型股上涨引领，投资者谨慎地等待其他企业公布第二季获利预估。

0227 GMT，综合股价指数(KOSPI)涨0.4%至2,391.71点。

浦项钢铁(POSCO)上涨逾2%，门户网站Naver上涨2.5%。

但教保证券股票分析师Kim Hyung-ryeol称，整体交易似乎迟滞，因 市场参与者仍不确定韩国综合股价指数在接下来的季度中能有多大涨幅。

“对信息科技类之外板块的预期没有那么乐观，这就令市场参与者对 增加投资三思而行。”

海外投资者今日料将卖超，卖超182亿韩元(1,585万美元)韩股。

上涨股与下跌股数量分别为417档和367档。

韩元兑美元停滞不前，静候美联储主席叶伦周三和周四在国会的证词陈述。

韩元兑美元 小涨0.1%至1,148.9韩元，昨日收报1,149.5。

韩国三年期公债9月期约下跌0.02点，至109.14。

0227GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,148.9 1,149.5

日圆/韩元 10.0640/10 10.0699

韩国公债期货* 109.14 109.16

韩国综合股价指数 2,391.71 2,382.10

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 汪红英/王琛/许娜；审校 陈宗琦/王颖/高琦)