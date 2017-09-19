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韩国金融市场：钢铁和汽车类股大涨，但美联储会议前韩元下跌
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2017年9月19日 / 凌晨2点39分 / 1 个月前

韩国金融市场：钢铁和汽车类股大涨，但美联储会议前韩元下跌

2 分钟阅读

    路透首尔9月19日 - 韩国股市周二在平盘上下波动，美国联邦储备理事会(美联储/FED)召开会议前的谨慎气氛抵消了部分权重股的涨势。
    
    0153GMT，韩国综合股价指数       报2,417.33点，基本持平于周一收盘的2,418.21点。
    
    浦项钢铁(POSCO)            上涨超过4%，触及一个月高点，因市场预估该公司季度获利将改善。

    汽车制造商现代汽车           涨近3%，覆盖汽车和汽车零部件制造商的运输设备股指数       涨逾2%。
    
    “韩国综合股价指数昨日飙升之后部分投资者获利了结，他们在观望美联储政策会议可能会有什么情况，”大信证券股票分析师Lee Kyung-min表示。
    
    投资者相信，美联储将在为期两日的会议上将维持利率不变，但他们很想获得相关线索，以判断美联储今年是否还会升息，以及是否会削减债券资产组合，作为货币政策正常化的一步。
    
    0217GMT，围绕美联储的担忧将韩元兑美元                打压至1,130.30，与周一收盘的1,126.6相比下跌了0.3%。

    外资料将卖超韩股，接近中午时卖超607亿韩元，打压股价指数。
    
    股市方面，下跌和上涨个股分别有396档和379档。
    
    三年期公债9月期货       跌0.02点至109.36。
        
                                 0153GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,129.9       1,126.6
    日圆/韩元                 10.1280/97       10.1170
    韩国公债期货       *          109.36        109.38
    韩国综合股价指数            2,417.33      2,418.21
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王兴亚/王颖/王丽鑫；审校 戴素萍/张若琪/孙茉莉)

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