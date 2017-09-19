韩国金融市场：钢铁和汽车类股大涨，但美联储会议前韩元下跌

路透首尔9月19日 - 韩国股市周二在平盘上下波动，美国联邦储备理事会(美联储/FED)召开会议前的谨慎气氛抵消了部分权重股的涨势。 0153GMT，韩国综合股价指数 报2,417.33点，基本持平于周一收盘的2,418.21点。 浦项钢铁(POSCO) 上涨超过4%，触及一个月高点，因市场预估该公司季度获利将改善。 汽车制造商现代汽车 涨近3%，覆盖汽车和汽车零部件制造商的运输设备股指数 涨逾2%。 “韩国综合股价指数昨日飙升之后部分投资者获利了结，他们在观望美联储政策会议可能会有什么情况，”大信证券股票分析师Lee Kyung-min表示。 投资者相信，美联储将在为期两日的会议上将维持利率不变，但他们很想获得相关线索，以判断美联储今年是否还会升息，以及是否会削减债券资产组合，作为货币政策正常化的一步。 0217GMT，围绕美联储的担忧将韩元兑美元 打压至1,130.30，与周一收盘的1,126.6相比下跌了0.3%。 外资料将卖超韩股，接近中午时卖超607亿韩元，打压股价指数。 股市方面，下跌和上涨个股分别有396档和379档。 三年期公债9月期货 跌0.02点至109.36。 0153GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,129.9 1,126.6 日圆/韩元 10.1280/97 10.1170 韩国公债期货 * 109.36 109.38 韩国综合股价指数 2,417.33 2,418.21 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王兴亚/王颖/王丽鑫；审校 戴素萍/张若琪/孙茉莉)