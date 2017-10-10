韩国金融市场：科技股跳涨助力韩股触及11周高点，韩元升至两周高位

路透首尔10月10日 - 韩股周二盘中升至11周高位，科技巨头三星电 子 和SK海力士 大涨，因其获利预期强劲。韩国市 场结束六个交易日的长假，今天恢复交易。 三星电子股价一度劲扬4.6%，SK海力士大涨8.6%至逾16年高位。电子 电器类股指数 涨4.5%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 最高上涨2%，触及7月27日以来高点2,443.20点。 全球股市在假期期间强劲上涨以及9月出口数据强劲，都支撑了国内市场。数据显示，韩国9月出口跳增35%，连续第九个月录得两位数增幅。 “韩国9月出口再次表现特别强劲，支撑了投资人对于第三季企业获利创下纪录高位的预期，”KB证券股市分析师Rhoo Yong-seok表示。 Rhoo表示，在企业财报季期间韩股的涨势预计会持续一段时间，尽管朝鲜不断挑衅可能让市场人士感到担忧。 外资盘中买超4,837亿韩元(4.248亿美元)韩国股票，支撑大盘。 韩元兑美元 升至两周高位，受外资买入韩股支撑。 韩元兑美元触及9月27日来最高盘中水平1,138.8，较上日收盘位1,145.4上涨0.6%。 三年期公债期货12月合约 跌0.13点至108.49。 0237GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,138.8 1,145.4 日圆/韩元 10.1029/74 10.1421 韩国公债期货 * 108.49 108.62 韩国综合股价指数 2,440.24 2,394.47 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 李爽/李春喜/杜明霞；审校 张若琪/高琦/艾茂林)