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韩国金融市场：科技股跳涨助力韩股触及11周高点，韩元升至两周高位
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2017年10月10日 / 凌晨3点27分 / 8 天前

韩国金融市场：科技股跳涨助力韩股触及11周高点，韩元升至两周高位

2 分钟阅读

    路透首尔10月10日 - 韩股周二盘中升至11周高位，科技巨头三星电
子           和SK海力士           大涨，因其获利预期强劲。韩国市
场结束六个交易日的长假，今天恢复交易。
    
    三星电子股价一度劲扬4.6%，SK海力士大涨8.6%至逾16年高位。电子
电器类股指数       涨4.5%。

    韩国综合股价指数(KOSPI)       最高上涨2%，触及7月27日以来高点2,443.20点。
    
    全球股市在假期期间强劲上涨以及9月出口数据强劲，都支撑了国内市场。数据显示，韩国9月出口跳增35%，连续第九个月录得两位数增幅。            
    
    “韩国9月出口再次表现特别强劲，支撑了投资人对于第三季企业获利创下纪录高位的预期，”KB证券股市分析师Rhoo Yong-seok表示。
    
    Rhoo表示，在企业财报季期间韩股的涨势预计会持续一段时间，尽管朝鲜不断挑衅可能让市场人士感到担忧。

    外资盘中买超4,837亿韩元(4.248亿美元)韩国股票，支撑大盘。
    
    韩元兑美元                升至两周高位，受外资买入韩股支撑。
    
    韩元兑美元触及9月27日来最高盘中水平1,138.8，较上日收盘位1,145.4上涨0.6%。
    
    三年期公债期货12月合约       跌0.13点至108.49。
    
                                 0237GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,138.8       1,145.4
    日圆/韩元                 10.1029/74       10.1421
    韩国公债期货       *          108.49        108.62
    韩国综合股价指数            2,440.24      2,394.47
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 李爽/李春喜/杜明霞；审校 张若琪/高琦/艾茂林)

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