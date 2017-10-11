韩国金融市场：股市盘旋纪录高位附近，投资人看好第三季企业获利

路透首尔10月11日 - 韩国股市周三上扬，在纪录高位附近盘旋，投资人看好三星电子等韩国企业未来几周将公布强劲第三季获利。 0301GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.7%，至2,449.93 点，创11周高位，且逼近7月25日触及的盘中纪录高位2,453.17点。 “KOSPI可能很快就会再创纪录新高，指数这季可能高见2,600点，”大信证券分析师Lee Kyung-min指出。 Lee表示，三星电子 本周稍晚将公布的获利初估可能是决 定韩股短期走势的最主要因素。 三星电子股价升2.4%，延续近日涨势。 由于内存(记忆体)芯片市场强劲，以及移动部门获利摆脱去年放弃No te7造成的打击而回升，韩国三星电子周五公布的业绩初估料显示第三季 获利创纪录最高。 “本国出口仍非常强劲，整体而言全球经济显示出复苏的明显迹象， IMF上调了今年的经济成长预估。所有这些都会极大地支持国内经济，”L ee补充称。 国际货币基金组织(IMF)周二表示，预计全球经济今年将成长3.6%，2 018年增长3.7%，受益于贸易、投资和消费者信心上升。 境外投资者继续买超韩股，接近中午时买超1,483亿韩元(1.3049亿美 元)。 上涨和下跌个股分别为486和296只。 LG电子 飙升7.7%，扳回周二的跌幅，因在强劲的家电营 收提振下，公司财测好于预期。 韩元兑美元 小幅下跌0.2%，报1,137.2，略低于周二收盘 的1,135.1。 12月三年期公债期货小幅上涨0.04%，报108.52。 0301 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,137.2 1,135.1 日圆/韩元 10.1062/69 10.0854 韩国公债期货 * 108.52 108.48 韩国综合股价指数 2,449.93 2,433.81 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 蔡美珍/李爽/王丽鑫；审校 龚芳/张涛)