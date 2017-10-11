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韩国金融市场：股市盘旋纪录高位附近，投资人看好第三季企业获利
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2017年10月11日 / 凌晨3点43分 / 7 天前

韩国金融市场：股市盘旋纪录高位附近，投资人看好第三季企业获利

2 分钟阅读

    路透首尔10月11日 - 韩国股市周三上扬，在纪录高位附近盘旋，投资人看好三星电子等韩国企业未来几周将公布强劲第三季获利。
    
    0301GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)       上涨0.7%，至2,449.93 点，创11周高位，且逼近7月25日触及的盘中纪录高位2,453.17点。
    
    “KOSPI可能很快就会再创纪录新高，指数这季可能高见2,600点，”大信证券分析师Lee Kyung-min指出。

    Lee表示，三星电子           本周稍晚将公布的获利初估可能是决
定韩股短期走势的最主要因素。
    
    三星电子股价升2.4%，延续近日涨势。
    
    由于内存(记忆体)芯片市场强劲，以及移动部门获利摆脱去年放弃No
te7造成的打击而回升，韩国三星电子周五公布的业绩初估料显示第三季
获利创纪录最高。            
    
    “本国出口仍非常强劲，整体而言全球经济显示出复苏的明显迹象，
IMF上调了今年的经济成长预估。所有这些都会极大地支持国内经济，”L
ee补充称。
    
    国际货币基金组织(IMF)周二表示，预计全球经济今年将成长3.6%，2
018年增长3.7%，受益于贸易、投资和消费者信心上升。            

    境外投资者继续买超韩股，接近中午时买超1,483亿韩元(1.3049亿美
元)。
    
    上涨和下跌个股分别为486和296只。
    
    LG电子           飙升7.7%，扳回周二的跌幅，因在强劲的家电营
收提振下，公司财测好于预期。
    
    韩元兑美元          小幅下跌0.2%，报1,137.2，略低于周二收盘
的1,135.1。
    
    12月三年期公债期货小幅上涨0.04%，报108.52。
        
                               0301 GMT       上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,137.2       1,135.1
    日圆/韩元                 10.1062/69       10.0854
    韩国公债期货       *          108.52        108.48
    韩国综合股价指数            2,449.93      2,433.81
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 蔡美珍/李爽/王丽鑫；审校 龚芳/张涛)

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