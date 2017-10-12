韩国金融市场：外资买盘推升韩股盘中再创新高，押注企业财报强劲

路透首尔10月12日 - 韩国股市周四盘中再创新高，因三星电子 本周稍后发布获利初估之前，外国投资者继续押注企业季度财报强劲。 0223 GMT，韩国综合股价指数 涨0.2%报2,462.00点，创盘中纪录新高。 由于内存(记忆体)芯片市场强劲，以及移动部门获利摆脱去年放弃Note7造成的打击而回升，韩国三星电子周五公布的业绩初估料显示第三季获利创纪录最高。 三星股价周四跌0.5%，过去三个交易日累计涨6.6%。 “过去几个月常常大幅卖超韩股的外国投资者，仅在周二和周三两天就购买逾1万亿韩元的韩股，预期韩企第三季能获利,”汉阳证券股票分析师Kim Ji-hyung称。 海外投资者在接近午盘时买超743亿韩元(6,544万美元)的当地股票。 Kim称，外资买盘热潮料将持续一段时间，为指标股指提供进一步上涨空间。 但至少有一个关键技术指标显示，该市场开始有点过热，综合股价指数的相对强弱指标(RSI)目前处于80-85水准，而超过70通常就被认为处于超买状态。 经纪商股指数 大涨4.6%，反映出交易所最近的上涨。三星证券 上涨 5.1%，韩国投资金融控股 跳涨8.7%。 科技公司LG电子 也延续了涨势，上涨2%；周三大涨8.2%。 韩元兑美元 变动不大报1,136.4，周三收盘报1,135.2。 三年期韩债12月期货 上涨0.06点至108.59。 0226 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,136.4 1,135.2 日圆/韩元 10.1076/12 10.0605 韩国公债期货 * 108.59 108.53 韩国综合股价指数 2,462.00 2,458.16 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/刘秀红/李春喜 审校 张若琪/艾茂林/汪红英)