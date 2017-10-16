韩国金融市场：钢铁和化妆品类股引领韩股小涨，韩元处在四周高位

路透首尔10月16日 - 韩国股市周一早盘小涨，钢铁和化妆品类股领涨，但外资在科技类股近来上涨后了结获利，抑制了大盘涨幅。 0312GMT，综合股价指数(KOSPI) 上涨0.1%至2,476.84点，之前一度触及2,487,71点的盘中新高。 “钢铁类股上涨，因中国钢铁价格大多上涨，进而提振了韩国钢铁股的需求，”大信证券的股票分析师Lee Kyung-min说。 整体钢铁制造企业股票分项指数 涨3.9%，浦项钢铁(POSCO) 涨逾5%。 化妆品相关股票也领涨大盘，在对于韩中政治关系将改善的预期提振下，该类股票大幅上涨。 Lee Kyung-min称，化妆品类股之所以上涨，是受到韩国和中国周五达成延长货币互换交易协议的提振。 Hankook Cosmetics Manufacturing 涨幅高达28.3%，创下2016年8月中旬以来最大单日百分比涨幅；爱茉莉太平洋 也大涨5.5%，创下逾一个月高位。 不过芯片制造商SK海力士 跌近3%，在最近上涨后受外资抛盘打压。电子和 电气分项指数 上周上涨4.7%。 接近中午时，海外投资者卖超253亿韩元(2,245万美元)韩股。 韩元兑美元 小涨至四个月高点，因美国通胀低迷打压美元。 韩元兑美元 报1,126.9，上涨0.2%；上一交易日收报1,128.9。 12月三年期公债期货 跌0.03点，报108.54。 0313GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,126.9 1,128.9 日圆/韩元 10.0525/22 10.0619 韩国公债期货 * 108.54 108.57 韩国综合股价指数 2,476.84 2,473.62 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 汪红英/刘秀红/王丽鑫；审校 艾茂林/蔡美珍/高琦)