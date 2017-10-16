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韩国金融市场：钢铁和化妆品类股引领韩股小涨，韩元处在四周高位
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2017年10月16日 / 凌晨3点56分 / 6 天内

韩国金融市场：钢铁和化妆品类股引领韩股小涨，韩元处在四周高位

2 分钟阅读

    路透首尔10月16日 - 韩国股市周一早盘小涨，钢铁和化妆品类股领涨，但外资在科技类股近来上涨后了结获利，抑制了大盘涨幅。
    
    0312GMT，综合股价指数(KOSPI)       上涨0.1%至2,476.84点，之前一度触及2,487,71点的盘中新高。
    
    “钢铁类股上涨，因中国钢铁价格大多上涨，进而提振了韩国钢铁股的需求，”大信证券的股票分析师Lee Kyung-min说。

    整体钢铁制造企业股票分项指数       涨3.9%，浦项钢铁(POSCO)            涨逾5%。
    
    化妆品相关股票也领涨大盘，在对于韩中政治关系将改善的预期提振下，该类股票大幅上涨。
    
    Lee Kyung-min称，化妆品类股之所以上涨，是受到韩国和中国周五达成延长货币互换交易协议的提振。            
    
    Hankook Cosmetics Manufacturing           涨幅高达28.3%，创下2016年8月中旬以来最大单日百分比涨幅；爱茉莉太平洋           也大涨5.5%，创下逾一个月高位。

    不过芯片制造商SK海力士            跌近3%，在最近上涨后受外资抛盘打压。电子和
电气分项指数       上周上涨4.7%。
    
    接近中午时，海外投资者卖超253亿韩元(2,245万美元)韩股。
    
    韩元兑美元      小涨至四个月高点，因美国通胀低迷打压美元。
    
    韩元兑美元          报1,126.9，上涨0.2%；上一交易日收报1,128.9。
    
    12月三年期公债期货       跌0.03点，报108.54。
    
    
                                 0313GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,126.9       1,128.9
    日圆/韩元                 10.0525/22       10.0619
    韩国公债期货       *          108.54        108.57
    韩国综合股价指数            2,476.84      2,473.62
    ---------------------------------------------------
    * 为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 汪红英/刘秀红/王丽鑫；审校 艾茂林/蔡美珍/高琦)

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