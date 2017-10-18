韩国金融市场：外资卖盘打压韩股基调偏软；韩元小涨

路透首尔10月18日 - 韩国股市周三盘中微跌，因外资对市场权重股进行获利了结，尤其是SK海力士和三星电子等大型科技股。 0236 GMT，综合股价指数(KOSPI) 跌0.1%报2,480.71点，稍早曾短暂触及2,490.58点的盘中纪录高位，但旋即因外资卖盘而回吐涨幅。 SK海力士 跌逾4%，三星电子 跌1%。 “今天的投资人气不算太好，下跌股数量远超上涨股，”Kiwoom Securities股票分析师Seo Sang-young表示。 下跌股和上涨股数量分别为523只和268只。 Seo并称，外国投资者对当地股市的卖超规模料将上升。 接近中午时，外资卖超322亿韩元(2,850万美元)韩国股票。 门户网站Naver 跳升5.5%，很多投资者相信，该公司市值相对Kakao 等同行来讲仍严重偏低。 韩元兑美元 小幅上涨，此前人民币汇率上扬。 韩元兑美元 报1,130.3，较周二收盘的1,132.5上涨0.2%。 美国汇率报告中，韩国依然留在观察名单上，但这基本上在预料之内 ，对韩元影响不大。 美国财政部每半年一次的汇率报告中，将中国、韩国、日本和德国留 在观察名单上。 12月三年期公债期货 上涨0.04点报108.53。 0236GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,130.3 1,132.5 日圆/韩元 10.0722/76 10.0714 韩国公债期货 * 108.53 108.49 韩国综合股价指数 2,480.71 2,484.37 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 张若琪/王颖/王丽鑫；审校 艾茂林/王兴亚/李春喜)