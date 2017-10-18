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韩国金融市场：外资卖盘打压韩股基调偏软；韩元小涨
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#亚洲
2017年10月18日 / 凌晨3点09分 / 4 天前

韩国金融市场：外资卖盘打压韩股基调偏软；韩元小涨

2 分钟阅读

    路透首尔10月18日 - 韩国股市周三盘中微跌，因外资对市场权重股进行获利了结，尤其是SK海力士和三星电子等大型科技股。

    0236 GMT，综合股价指数(KOSPI)       跌0.1%报2,480.71点，稍早曾短暂触及2,490.58点的盘中纪录高位，但旋即因外资卖盘而回吐涨幅。
    
    SK海力士           跌逾4%，三星电子           跌1%。

    “今天的投资人气不算太好，下跌股数量远超上涨股，”Kiwoom Securities股票分析师Seo Sang-young表示。
    
    下跌股和上涨股数量分别为523只和268只。
    
    Seo并称，外国投资者对当地股市的卖超规模料将上升。
    
    接近中午时，外资卖超322亿韩元(2,850万美元)韩国股票。
    
    门户网站Naver           跳升5.5%，很多投资者相信，该公司市值相对Kakao            等同行来讲仍严重偏低。

    韩元兑美元      小幅上涨，此前人民币汇率上扬。
    
    韩元兑美元          报1,130.3，较周二收盘的1,132.5上涨0.2%。
    
    美国汇率报告中，韩国依然留在观察名单上，但这基本上在预料之内
，对韩元影响不大。            
    
    美国财政部每半年一次的汇率报告中，将中国、韩国、日本和德国留
在观察名单上。
    
    12月三年期公债期货       上涨0.04点报108.53。
    
    
                                 0236GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,130.3       1,132.5
    日圆/韩元                 10.0722/76       10.0714
    韩国公债期货       *          108.53        108.49
    韩国综合股价指数            2,480.71      2,484.37
    ---------------------------------------------------
    * 为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 张若琪/王颖/王丽鑫；审校 艾茂林/王兴亚/李春喜)

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