韩国金融市场：韩股和韩元小跌，美联储会议前投资者立场谨慎

路透首尔10月23日 - 韩国股市周一早盘下跌，从日内稍早触及的纪 录高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周开会前投资者保持 谨慎，且核电相关股下挫构成拖累。 0220 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.1%报2,486.05点 。稍早该指数一度触及盘中纪录高位2,500.33点。 “外国投资者的需求仍相当强劲，全球经济确实正在复苏，这非常有 利KOSPI进一步上涨，”富国证券股票分析师Kim Sung-hwan说道。 “但美联储下次会议来临之际，部分投资者似乎在持守仓位。” 下跌股数量超过上涨股，分别为459只和330只。 与核反应堆建设相关个股下挫，逆转上周涨势，因韩国总统文在寅周日表示，他将继续逐步停用核电站。上周一份公众调查显示，公众广泛支持恢复核电站建设。 韩国电力(KEPCO) 下跌2.2%，KEPCO Engineering & Construction 和KEPCO Plant Service 分别下挫7.5%和6.6%。 外资今日料将买超韩股，目前买入868亿韩元韩股。投资者等待本周一系列权重股公布第三季财报。 LG显示器 第三季财报将于周三出炉，SK海力士 、LG电子 、浦项钢铁(POSCO) 和现代汽车 均将于周四公布财报。 SK海力士和LG电子分别上涨2.7%和2.3%，受外资的强劲需求驱动。 韩元/美元 也小幅走低，报1,132.4韩元，较上周五收盘价1,131.0韩元跌0.1 %。 三年期公债12月期货 涨0.13点至108.10。 0220GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,132.4 1,131.0 日圆/韩元 9.9508/569 9.9493 韩国公债期货 * 108.10 107.97 韩国综合股价指数 2,486.05 2,489.54 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王琛/许娜/王灿；审校 李爽/王兴亚/汪红英)