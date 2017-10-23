FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
韩国金融市场：韩股和韩元小跌，美联储会议前投资者立场谨慎
频道
专题
习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正当选为中共中央政治局常委
中共十九大
习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正当选为中共中央政治局常委
调查：中国2017年GDP增速料升至6.8% 但明年料放缓至6.4%
深度分析
调查：中国2017年GDP增速料升至6.8% 但明年料放缓至6.4%
中国快速消费品销售增速趋缓 消费升级令休闲支出上升较快--贝恩
中国财经
中国快速消费品销售增速趋缓 消费升级令休闲支出上升较快--贝恩
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月23日 / 凌晨3点13分 / 2 天内

韩国金融市场：韩股和韩元小跌，美联储会议前投资者立场谨慎

2 分钟阅读

    路透首尔10月23日 - 韩国股市周一早盘下跌，从日内稍早触及的纪
录高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周开会前投资者保持
谨慎，且核电相关股下挫构成拖累。
    
    0220 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)        跌0.1%报2,486.05点
。稍早该指数一度触及盘中纪录高位2,500.33点。
    
    “外国投资者的需求仍相当强劲，全球经济确实正在复苏，这非常有
利KOSPI进一步上涨，”富国证券股票分析师Kim Sung-hwan说道。
    
    “但美联储下次会议来临之际，部分投资者似乎在持守仓位。”

    下跌股数量超过上涨股，分别为459只和330只。
    
    与核反应堆建设相关个股下挫，逆转上周涨势，因韩国总统文在寅周日表示，他将继续逐步停用核电站。上周一份公众调查显示，公众广泛支持恢复核电站建设。
    
    韩国电力(KEPCO)           下跌2.2%，KEPCO Engineering & Construction            和KEPCO Plant Service            分别下挫7.5%和6.6%。
    
    外资今日料将买超韩股，目前买入868亿韩元韩股。投资者等待本周一系列权重股公布第三季财报。
    
    LG显示器           第三季财报将于周三出炉，SK海力士            、LG电子            、浦项钢铁(POSCO)            和现代汽车            均将于周四公布财报。

    SK海力士和LG电子分别上涨2.7%和2.3%，受外资的强劲需求驱动。
     
    韩元/美元          也小幅走低，报1,132.4韩元，较上周五收盘价1,131.0韩元跌0.1
%。
      
    三年期公债12月期货       涨0.13点至108.10。    
   
                                 0220GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,132.4       1,131.0
    日圆/韩元                 9.9508/569        9.9493
    韩国公债期货       *          108.10        107.97
    韩国综合股价指数            2,486.05      2,489.54
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王琛/许娜/王灿；审校 李爽/王兴亚/汪红英)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below