韩国金融市场：企业获利预期强劲提振韩股微升，韩元亦小涨

路透首尔10月24日 - 韩股周二继续盘旋在纪录高位附近，企业获利预期强劲带来支撑，不过美股上日在科技股拖累下收低后，市场人气有些低迷。 0141GMT，韩国综合股价指数 涨0.1%报2,491.93点，稍早在平盘上下波动。 “隔夜美股科技股大跌，也在影响今日韩股表现，”Kiwoom Securities股票分析师Seo Sang-young表示。 外资料为卖超韩股，中午时分已卖超333亿韩元韩股。 Seo还表示，本周有一系列权重股将公布6-9月当季的财报，比如浦项钢铁、SK海力士和LG显示器等，投资者仍期待这些企业的财报能够推动韩股进一步上涨。 SK海力士 和LG显示器 分别下跌2.7%和近1%，因继周一上涨后外资卖出。 上涨股与下跌股分别为419档和347档。 韩元兑美元 小升，因美元在全球市场走疲。 韩元/美元 报1,128.9韩元，较周一收盘价1,130.2韩元涨0.1%。 三年期公债期货12月合约 跌0.05点至108.13。 0141GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,128.9 1,130.2 日圆/韩元 9.9523/647 9.9590 韩国公债期货 * 108.13 108.18 韩国综合股价指数 2,491.93 2,490.05 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 李爽/高琦/王灿；审校 蔡美珍/白云/徐文焰)