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韩国金融市场：企业获利预期强劲提振韩股微升，韩元亦小涨
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2017年10月24日 / 凌晨2点54分 / 1 天内

韩国金融市场：企业获利预期强劲提振韩股微升，韩元亦小涨

2 分钟阅读

    路透首尔10月24日 - 韩股周二继续盘旋在纪录高位附近，企业获利预期强劲带来支撑，不过美股上日在科技股拖累下收低后，市场人气有些低迷。
    
    0141GMT，韩国综合股价指数       涨0.1%报2,491.93点，稍早在平盘上下波动。
    
    “隔夜美股科技股大跌，也在影响今日韩股表现，”Kiwoom Securities股票分析师Seo Sang-young表示。
    
    外资料为卖超韩股，中午时分已卖超333亿韩元韩股。

    Seo还表示，本周有一系列权重股将公布6-9月当季的财报，比如浦项钢铁、SK海力士和LG显示器等，投资者仍期待这些企业的财报能够推动韩股进一步上涨。
    
    SK海力士           和LG显示器           分别下跌2.7%和近1%，因继周一上涨后外资卖出。
    
    上涨股与下跌股分别为419档和347档。
    
    韩元兑美元      小升，因美元在全球市场走疲。

    韩元/美元          报1,128.9韩元，较周一收盘价1,130.2韩元涨0.1%。

    三年期公债期货12月合约       跌0.05点至108.13。      
    
                                 0141GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,128.9       1,130.2
    日圆/韩元                 9.9523/647        9.9590
    韩国公债期货       *          108.13        108.18
    韩国综合股价指数            2,491.93      2,490.05
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 李爽/高琦/王灿；审校 蔡美珍/白云/徐文焰)

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