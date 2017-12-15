韩国金融市场：韩股上涨韩元下跌，债券收益率上扬

路透首尔12月15日 - 韩国综合股价指数(KOSPI) 周五上涨。韩元在本地平台下跌，债券收益率(殖利率)上扬。 0154GMT，KOSPI指数上涨9.70点或0.39%，报2,479.18点。 韩元兑美元 在在岸结算平台报1,089.4，较上日收盘的1,089.1跌0.03%。 在离岸交易中，韩元兑美元 报1,090.25，较上日跌0.22%。一年期无本金交割远期外汇(NDF) 报1,084.15。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.38%，美股上日温和收跌。日本股市日经指数 跌0.85%。 今年以来KOSPI指数上涨约21.9%，过去30日下跌3.02%。 目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。 KOSPI市场盘中交投量为126,014,000股。874只有交易的个股中，388 只上涨。 外资卖超800.04亿韩元韩股。 美元兑韩元今年下跌9.62%。韩元兑美元今年的高点是11月29日触及 的1,075.71，低点是1月3日触及的1,211.8。 12月三年期公债期货 上涨0.02点，至108.32。 韩国三个月存单指标利率为1.66%，持平于上日收盘。指标三年期公 债收益率为2.083%，高于上日的2.08%。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 汪红英/侯雪苹/王丽鑫；审校 龚芳/王兴亚/杜明霞)