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韩国金融市场：韩股上涨韩元下跌，债券收益率上扬
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#亚洲
December 15, 2017 / 2:21 AM / 2 days ago

韩国金融市场：韩股上涨韩元下跌，债券收益率上扬

1 分钟阅读

    路透首尔12月15日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)       周五上涨。韩元在本地平台下跌，债券收益率(殖利率)上扬。

    0154GMT，KOSPI指数上涨9.70点或0.39%，报2,479.18点。

    韩元兑美元          在在岸结算平台报1,089.4，较上日收盘的1,089.1跌0.03%。

    在离岸交易中，韩元兑美元      报1,090.25，较上日跌0.22%。一年期无本金交割远期外汇(NDF)            报1,084.15。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               跌0.38%，美股上日温和收跌。日本股市日经指数       跌0.85%。
    
    今年以来KOSPI指数上涨约21.9%，过去30日下跌3.02%。
    
    目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

    KOSPI市场盘中交投量为126,014,000股。874只有交易的个股中，388
只上涨。
    
    外资卖超800.04亿韩元韩股。
    
    美元兑韩元今年下跌9.62%。韩元兑美元今年的高点是11月29日触及
的1,075.71，低点是1月3日触及的1,211.8。
    
    12月三年期公债期货       上涨0.02点，至108.32。
    
    韩国三个月存单指标利率为1.66%，持平于上日收盘。指标三年期公
债收益率为2.083%，高于上日的2.08%。    
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 汪红英/侯雪苹/王丽鑫；审校 龚芳/王兴亚/杜明霞)

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