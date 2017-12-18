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韩国金融市场：韩股与韩元双双下跌，债券收益率亦下滑
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December 18, 2017 / 1:41 AM / 2 days ago

韩国金融市场：韩股与韩元双双下跌，债券收益率亦下滑

1 分钟阅读

    路透首尔12月18日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)       周一下跌，
韩元在本地平台小跌，债券收益率(殖利率)同样下滑。
    
    01:22GMT，KOSPI指数下滑3.20点或0.13%，至2,478.87点。
    
    韩元兑美元          在在岸结算平台报1,090.7，较上日收盘的1,0
89.8下滑0.08%。

    在离岸交易中，韩元兑美元      报1,090.31，较上个交易日跌0.22%。一年期无本金交割远期外汇(NDF)           报1,082.75。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               涨0.14%，美股上个交易日温和收高。日本股市日经指数       周一盘中涨0.96%。
    
    今年以来KOSPI指数上涨约22.5%，过去30日下跌2.97%。
    
    目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

    韩国综合股价指数       盘中成交118,175,000股，871只有交易个
股中，323只上涨。
    
    外资卖超724亿韩元韩股。
    
    美元兑韩元今年下跌9.61%。韩元兑美元今年的高点是11月29日触及 
的1,075.71，低点是1月3日触及的1,211.8。
    
    12月三年期公债期货       下跌0.01点，至108.33。
    
    韩国三个月存单指标利率为1.66%，持平于上日收盘。指标三年期公 
债收益率为2.076%，低于上日的2.08%。
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选              
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 陈宗琦/侯雪苹/王丽鑫；审校 戴素萍/李婷仪)

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