韩国金融市场：韩股与韩元双双下跌，债券收益率亦下滑

路透首尔12月18日 - 韩国综合股价指数(KOSPI) 周一下跌， 韩元在本地平台小跌，债券收益率(殖利率)同样下滑。 01:22GMT，KOSPI指数下滑3.20点或0.13%，至2,478.87点。 韩元兑美元 在在岸结算平台报1,090.7，较上日收盘的1,0 89.8下滑0.08%。 在离岸交易中，韩元兑美元 报1,090.31，较上个交易日跌0.22%。一年期无本金交割远期外汇(NDF) 报1,082.75。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.14%，美股上个交易日温和收高。日本股市日经指数 周一盘中涨0.96%。 今年以来KOSPI指数上涨约22.5%，过去30日下跌2.97%。 目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。 韩国综合股价指数 盘中成交118,175,000股，871只有交易个 股中，323只上涨。 外资卖超724亿韩元韩股。 美元兑韩元今年下跌9.61%。韩元兑美元今年的高点是11月29日触及 的1,075.71，低点是1月3日触及的1,211.8。 12月三年期公债期货 下跌0.01点，至108.33。 韩国三个月存单指标利率为1.66%，持平于上日收盘。指标三年期公 债收益率为2.076%，低于上日的2.08%。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 陈宗琦/侯雪苹/王丽鑫；审校 戴素萍/李婷仪)