韩国金融市场：韩股微涨，韩元几无变动

路透首尔12月20日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周三上涨，韩元在本地交易平台几无变动，公债收益率则下跌。

0122GMT，综合股价指数涨3.16点或0.13%，报2,481.69点。

韩元兑美元在在岸结算平台报1,085.8，较上日收盘价1,084.9微跌0.08%。

韩元兑美元离岸市场报1,085.2，较上日下跌0.07%，一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,077.25。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.01%，美股隔夜小跌。日经指数上涨0.05%。

今年以来KOSPI指数上涨约22.3%，过去30日下跌2.63%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为73,879,000股，在总计878档有交易的股票中，有396档上涨。

外资在KOSPI卖超424.27亿韩元。

今年美元兑韩元跌10.04%。韩元兑美元的年内高点是11月29日触及的1,075.71，年内低点是1月3日触及的1,211.8。

三年期公债12月期货上涨0.01点，至108.05。

韩国三个月存单指标利率为1.66%，持平于上日收盘。指标三年期公 债收益率为2.087%，低于上日的2.10%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 汪红英/王丽鑫；审校 陈宗琦/汪红英)