韩国金融市场：韩股上涨，韩元在上日触及逾三年高位后休整

路透首尔1月3日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周三盘中上涨，韩元在国内市场走软，公债收益率则下滑。

01:29 GMT，综合股价指数涨6.10点或0.25%，报2,485.75点。

韩元兑美元在在岸结算平台报1,064.4，较上交易日收盘价1,061.2下跌0.3%，周二曾触及逾三年高位。

韩元兑美元在离岸市场报1,065.17，较上交易日下跌0.28%；一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,057.5。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美股周二收盘小升。

KOSPI今年以来上升约0.5%，过去30日累计上升2.18%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI市场成交量为99,327,000股，在总计875档有交易的股票中，有 377档上涨。

外资在KOSPI买超1,652.36亿韩元。

美元兑韩元今年以来下跌0.11%。韩元兑美元的年内高点是1月2日触及的1,060.35，年内低点是1月2日触及的1,067.5。

三年期公债3月期货升0.02点至107.96。

韩国三个月存单指标利率为1.66%，持平于上日收盘。指标三年期公 债收益率为2.11%，低于上日的2.12%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 汪红英/杜明霞；审校 张若琪/王兴亚)