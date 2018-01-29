韩国金融市场：韩股延续涨势，韩元下跌

路透首尔1月29日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周一继续上涨，上日在外资和机构投资者买盘提振下收于纪录新高。韩元下跌，公债收益率(殖利率)上涨。

0142GMT，综合股价指数涨27.84点或1.08%，报2,602.60点。上日触及纪录新高2,604.05点。

韩元兑美元在本地结算平台报1,064.8，较上日收盘价1,063.9跌0.08%。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,065.1，较上日跌0.13%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,055.4。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.45%，美股上日收高。日股日经指数涨0.47%。

KOSPI指数年内迄今涨约4.3%，之前30个交易日涨4.62%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI指数盘中成交量为190,015,000股，在总计883档有交易的股票中，有536档上涨。

外资在KOSPI买超1,039.53亿韩元。

美元兑韩元年内下跌0.16%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是1月23日触及的1,077.2。

三年期韩国公债期货3月合约跌0.08点，报107.55。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王灿/张若琪/许娜；审校 张涛/王丽鑫/李爽)