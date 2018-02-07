韩国金融市场：韩股回吐涨幅徘徊于平盘水准附近，韩元走强

路透首尔2月7日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周三早盘回吐 涨幅，在平盘水准上下波动。韩元兑美元在本地平台升值，公债收益率( 殖利率)上升。

0109GMT，韩国综合股价指数下跌0.23点或0.01%报2,453.08点。该指 数受到外资与国内机构投资者卖盘的打压。

韩元兑美元在本地结算平台报1,081.7，较上日收盘价1,091.5韩元涨0.90%。韩元上涨是因为美股走高后投资者对高风险资产的需求升温。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,081.7，较上日跌0.24%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,071.15。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨1.64%，美股上日收高。日股日经指数>上涨3.03%。

KOSPI指数年内迄今下跌0.57%，之前30个交易日下跌0.97%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI指数盘中成交量为153,211,000股，在总计880档有交易的股票中，有511档上涨。

外资在KOSPI卖超1,026.21亿韩元。

今年美元兑韩元涨1.33%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是2月6日触及的1,098.4。

三年期公债3月期货上涨0.01点，至107.59。

韩国三个月存单指标利率为1.65%。指标三年期公债收益率为2.259%，上日为2.25%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 徐文焰/王灿/杜明霞；审校 龚芳/李爽/张若琪)