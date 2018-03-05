韩国金融市场：韩股下跌而韩元上扬，浦项钢铁扳回部分跌幅

路透首尔3月5日 - 韩国综合股价指数周一下跌，韩元兑美元 在本地平台升值，公债收益率(殖利率)上升。

权重股三星电子跌1.4%。

浦项钢铁(POSCO)上扬2.5%，东国制钢涨1% ，扳回早些时候的部分跌幅，因投资者认为美国总统对钢铝进口征收关税 的计划影响有限。

1:56 GMT，综合股价指数下跌8.26点或0.34%报2,393.9点。

韩元兑美元在本地结算平台报1,079.2，较上日收盘价1,080.3韩元涨0.10%。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,080.5，较上日跌0.17%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,068.5。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.15%，美股标普500指数上日收高。日股日经指数>下跌0.44%。

KOSPI指数年内迄今下跌2.65%，之前30个交易日下跌4.74%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI指数盘中成交量为136,563,000股，在总计879档有交易的股票中，有273档上涨。

外资在KOSPI卖超405.82亿韩元。

今年美元兑韩元涨1.33%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是2月6日触及的1,098.4。

三年期公债3月期货下跌0.05点，至107.55。

韩国三个月存单指标利率为1.65%。指标三年期公债收益率为2.336%，上日为2.284%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/陈宗琦/许娜；审校 徐文焰/张若琪/侯雪苹/戴素萍)