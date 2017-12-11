美国大豆播种面积料再创纪录之际 加工商产能新建速度达20年最快

路透芝加哥12月11日 - 美国农业合作社现在新建大豆压榨厂的速度创下20年以来最快，这一全球最大大豆生产国的农民准备大干一场，大豆播种面积料再创纪录高位。

全球猪肉和鸡肉消费的增长，推动饲料需求的迅猛上升。压榨厂可生产用于饲养牲畜的高蛋白豆粕饲料，以及用于食品及燃料的豆油。

美国大豆加工业者2019年预计新启用的压榨厂，总计将有1.2亿蒲式耳大豆加工产能，由据估计现有的19亿蒲式耳产能扩充约5%。

据美国农业部和大豆行业数据显示，上一次大豆加工产能出现如此大的增幅是在1997-98年。

对饲料的强劲需求提振了压榨利润率。据芝商所(CME Group)数据，压榨利润率超过每蒲式耳1美元，创18个月以来最高。

这样的利润率激励加工商建设更多压榨厂。

“大豆加工的利润率非常高，是很多年来最高的。当这一行利润率不错时，人们就会扩大生产，”Ag Processing Inc (AGP)的产品营销副主席Mark Sandeen说。

饲料需求的增长意味着全球压榨产能需进一步提高。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)总裁Tom Hammer称，未来10年全球大豆产量需提高20%，以跟上饲料消费水平。

今年美国大豆播种面积总计为创纪录的9,020万英亩，美国农业部初步预估明年播种面积为9,100万英亩。尽管行业压榨能力可能将在不到两年内触及20亿蒲式耳，但美国农业部称，直到2020-21年，压榨能力才可能达到那一水准。(完)