标普调降巴西债信评级 因养老金改革进程疑虑升高

路透巴西利亚1月11日 - 评级机构标普周四调降巴西信用评级，因对该国10月总统大选结果及削减成本昂贵的养老金体系的推进情况，出现更高疑虑。

标普将巴西长期主权债信评级从先前的“BB”调降至“BB-”，评级展望稳定，称巴西决策的及时性及有效性均降低。标普还表示，巴西在今年选后面临更大的政策不确定。

标普的降评决定凸显出，他们担心即将来临的总统选战将缩短立法日程，不得人心的现任总统特梅尔所提的利好企业改革计划今年可能停滞。

标普此举使得巴西长期主权债评级较投资级低出三个级距。穆迪投资者服务公司对巴西的评级为Ba2，惠誉对该国的评级为BB，都已是进入“垃圾级”的第二个级别。

高盛经济分析师Alberto Ramos在电话中称，标普调降巴西评级“是对该国不利的进展，但却在预料当中，尤其是在该国养老金改革推迟的情况下。这是市场而言并非爆炸性新闻”。

巴西央行的一位发言人未予置评，未能立即联系到该国财政部置评。

“鉴于围绕养老金投票表决的进程，这本就是可能发生的事情，”巴西总统特梅尔(Michel Temer)办公室秘书长Wellington Moreira Franco称。“我认为，这是对没有通过养老金改革的经济和社会后果的一个警告。”(完)